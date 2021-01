"Las elecciones federales se celebran dentro de nueve meses, a las que no me presentaré. Por lo tanto, es previsiblemente la última vez que me dirija a ustedes como canciller en un discurso de Año Nuevo", dijo Merkel Fuente: AFP

BERLÍN.- Alrededor de nueve millones de personas vieron ayer por televisión el decimosexto y posiblemente último discurso de Año Nuevo de Angela Merkel como canciller alemana, que superó los índices de audiencia del año pasado.

En concreto, 4,49 millones de telespectadores eligieron ARD para seguir el mensaje de fin de año de la canciller, y otros 4,33 millones de personas lo vieron en ZDF (ambos canales de televisión públicos).

En 2019 el discurso fue seguido por 5,1 millones de telespectadores. "Las elecciones federales se celebran dentro de nueve meses, a las que no me presentaré. Por lo tanto, es previsiblemente la última vez que me dirija a ustedes como canciller en un discurso de Año Nuevo", indicó Merkel en su alocución.

El partido de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel, actualmente el más popular del país, aún no ha elegido un candidato que opte a la sucesión de la valorada canciller.

El gobierno federal ha propuesto que las elecciones generales se celebren el 26 de septiembre de 2021.

Merkel señaló que 2020 fue, por mucho, el más difícil de sus 15 años de liderazgo, pero que el comienzo de la vacunación contra el coronavirus convierte a 2021 en un año de esperanza.

En una inusual muestra de emoción, Merkel, que dirigió a Alemania y la Unión Europea a través de la crisis financiera de 2008, la de la deuda griega un año después y la migratoria hace cinco años, condenó un movimiento de protesta opuesto a los confinamientos y dijo que se vacunará cuando las dosis estén ampliamente disponibles.

"Creo que no exagero cuando digo: nunca en los últimos 15 años habíamos encontrado el último día del año tan pesado y nunca, a pesar de todas las preocupaciones y cierto escepticismo, esperábamos el nuevo año con tanta esperanza", agregó.

Agencias Reuters y DPA

