El régimen de China detiene a uno de sus altos diplomáticos para ser interrogado
Su detención supone la investigación de más alto nivel que afecta a un diplomático desde que China destituyó en 2023 a su ex ministro de Relaciones Exteriores Qin Gang
- 2 minutos de lectura'
PEKÍN.- Un diplomático chino considerado candidato al puesto de ministro de Relaciones Exteriores fue detenido por las autoridades de su país para ser interrogado, informó The Wall Street Journal el domingo.
Liu Jianchao, que dirige el Departamento Internacional, el organismo del Partido Comunista encargado de gestionar las relaciones con partidos políticos extranjeros, fue “llevado” cuando regresaba a Pekín a finales de julio tras un viaje de trabajo, indicó el diario, que citó a personas familiarizadas con el asunto.
Se desconocen las razones de su detención, según la misma fuente.
Es la primera vez desde 2023 que un diplomático chino de este nivel es detenido. Ese año, Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido tras informaciones sobre una relación extramatrimonial.
Liu, de 61 años, trabajó en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde destacó por sus comentarios humorísticos e improvisados y por hacer una defensa firme de los intereses chinos. Desde que asumió el cargo en 2022, ha viajado a más de 20 naciones y se ha reunido con funcionarios de más de 160 países.
También dirigió diversos organismos nacionales y regionales encargados de implementar la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping.
La apretada agenda de Liu, especialmente sus reuniones con el ex secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Washington, avivó las expectativas de que el ex embajador y portavoz del Ministerio estaba siendo preparado para ser el próximo ministro de Asuntos Exteriores.
En julio, Liu acusó al ministro de Defensa estadounidense de “provocar la confrontación y el conflicto” cuando este instó a los aliados de Estados Unidos a reforzar sus fuerzas armadas para contrarrestar a China.
Nacido en la provincia nororiental de Jilin, Liu se especializó en inglés en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y estudió Relaciones Internacionales en Oxford antes de ocupar su primer puesto como traductor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Agencias AFP y Reuters
Otras noticias de China
Al filo de la guerra. La escalada en el sudeste asiático que movilizó a las superpotencias y activó las alarmas en la región
Beijing, bajo el agua. Al menos 30 personas murieron por una fuerte inundación en China y 80.000 fueron evacuadas
Escándalo en la cuna del kung fu. La caída en desgracia del “monje CEO” de un legendario templo en China: malversación, vida de lujos y adulterio
- 1
Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca
- 2
Un choque frontal entre un camión y un ómnibus en el centro de Brasil deja 11 muertos y 45 heridos
- 3
“Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin
- 4
“La Pompeya española”: el pueblo que quedó congelado en el tiempo tras el asedio de la Guerra Civil