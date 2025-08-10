El régimen de China detiene a uno de sus altos diplomáticos para ser interrogado

PEKÍN.- Un diplomático chino considerado candidato al puesto de ministro de Relaciones Exteriores fue detenido por las autoridades de su país para ser interrogado, informó The Wall Street Journal el domingo.

Liu Jianchao, que dirige el Departamento Internacional, el organismo del Partido Comunista encargado de gestionar las relaciones con partidos políticos extranjeros, fue “llevado” cuando regresaba a Pekín a finales de julio tras un viaje de trabajo, indicó el diario, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Liu, un alto diplomático chino considerado un candidato a futuro ministro de Asuntos Exteriores, ha sido detenido por las autoridades para ser interrogado, informó el Wall Street Journal el 10 de agosto de 2025. WANG ZHAO� - AFP�

Se desconocen las razones de su detención, según la misma fuente.

Es la primera vez desde 2023 que un diplomático chino de este nivel es detenido. Ese año, Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido tras informaciones sobre una relación extramatrimonial.

Liu, de 61 años, trabajó en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde destacó por sus comentarios humorísticos e improvisados y por hacer una defensa firme de los intereses chinos. Desde que asumió el cargo en 2022, ha viajado a más de 20 naciones y se ha reunido con funcionarios de más de 160 países.

El ministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, Liu Jianchao, estrecha la mano del primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Tokio el 29 de mayo de 2024. STR� - JIJI Press�

También dirigió diversos organismos nacionales y regionales encargados de implementar la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping.

La apretada agenda de Liu, especialmente sus reuniones con el ex secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Washington, avivó las expectativas de que el ex embajador y portavoz del Ministerio estaba siendo preparado para ser el próximo ministro de Asuntos Exteriores.

En julio, Liu acusó al ministro de Defensa estadounidense de “provocar la confrontación y el conflicto” cuando este instó a los aliados de Estados Unidos a reforzar sus fuerzas armadas para contrarrestar a China.

Nacido en la provincia nororiental de Jilin, Liu se especializó en inglés en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y estudió Relaciones Internacionales en Oxford antes de ocupar su primer puesto como traductor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Agencias AFP y Reuters