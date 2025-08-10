Video: un pasajero se cayó de un tobogán que se rompió a bordo del crucero más grande del mundo
El incidente causó pánico entre los pasajeros de la embarcación; Royal Caribbean no precisó la gravedad de las lesiones de la víctima
2 minutos de lectura
Un hombre sufrió graves lesiones cuando el tobogán en el que estaba subido en el Icon of the Seas -el crucero más grande del mundo- se quebró y se rompió. El pasajero resultó con cortaduras en las piernas y los brazos por el acrílico del aparato.
El incidente ocurrió el pasado jueves 7 de agosto, cuando un panel de acrílico se desprendió mientras se utilizaba uno de los toboganes acuáticos de la embarcación que se encontraba navegando en altamar. El Icon of the Seas efectuaba una ruta que incluye escala en el puerto de Costa Maya, Mahahual, Quintana Roo, en México.
Royal Caribbean Group -la empresa responsable del crucero- informó que la víctima recibió atención médica inmediata mientras estaba a bordo de crucero y actualmente se encuentra en condición estable. Sin embargo, la compañía no detalló la gravedad exacta de las lesiones y la identidad del afectado.
Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg— Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025
La rotura del panel se produjo a gran velocidad y provocó momentos de confusión y pánico entre quienes se encontraban en la zona de piscinas y las atracciones acuáticas del crucero.
Medidas de Royal Caribbean
La empresa Royal Caribbean anunció que el tobogán permanecerá cerrado por el resto del viaje mientras se realiza una investigación interna para determinar las causas exactas de la falla.
“Nuestro equipo proporcionó atención médica a un huésped adulto cuando un acrílico se desprendió del tobogán mientras lo utilizaba”, señaló un portavoz de la compañía y agregó que “la investigación está en curso y el área permanecerá clausurada hasta nuevo aviso”.
Por Fernando Umaña Mejía
