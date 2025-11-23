El reloj de un pasajero del Titanic alcanza el precio récord de US$2,33 millones en subasta

Un reloj de bolsillo de oro que fue recuperado del cuerpo de uno de los pasajeros más ricos a bordo del Titanic alcanzó un “precio récord” de US$2,33 millones en subasta.

Isidor Straus y su esposa Ida estuvieron entre las más de 1500 personas que murieron cuando el barco que navegaba entre Southampton, Inglaterra, a Nueva York naufragó después de chocar con un iceberg el 14 de abril de 1912.

Su cuerpo fue recuperado del Atlántico días después del desastre y entre sus artículos personales se encontró un reloj de bolsillo marca Jules Jurgensen en oro de 18 kilates.

El reloj, que había permanecido en la familia de los Straus, fue vendido este sábado en la casa de subastas Henry Aldridge and Son, en Devizes, Wiltshire, en el occidente de Inglaterra.

Isidor Straus y su esposa Ida murieron juntos cuando el barco naufragó en 1912.

Straus era un empresario, político y copropietario del almacén de departamentos Macy’s de Nueva York nacido en Baviera y de nacionalidad estadounidense.

La noche del naufragio, se cree que su devota esposa rehusó un puesto en una de las lanchas salvavidas porque no quería dejar a su esposo expresando que quería morir a su lado. El cuerpo de Ida Straus nunca fue encontrado.

Una carta escrita por la señora Straus en papelería del Titanic y enviada mientras estaba a bordo de la lujosa embarcación contruida en Belfast, alcanzó el equivalente a US$130.000 en la misma subasta.

La subasta de artículos relacionados al Titanic alcanzó un total de US$3,92 millones.

Se cree que el reloj fue un regalo de cumpleaños de Ida a su esposo en 1888.

Reparado y restaurado

El reloj de pulsera se paró a las 02:20, el momento en el que el Titanic desapareció bajo las olas.

Se cree que fue un regalo de Ida Straus a su esposo en su 43 cumpleaños en 1888 y está grabado con sus iniciales.

Fue devuelto a su familia y pasado de generación en generación hasta que Kenneth Hollister Straus, el bisnieto de Isidor, hizo reparar y restaurar el mecanismo.

El reloj marca Jules Jurgensen de oro de 18 quilates alcanzó US$2,33 millones.

“La definitiva historia de amor”

El subastador Andrew Aldridge señaló que “el precio récord mundial” del reloj “ilustra el duradero interés en la historia del Titanic”.

“Cada pasajero hombre, mujer y niño o tripulante tuvo una historia que contar y siguen siendo contadas 113 años después a través de los objetos de recuerdo”, añadió.

“Los Straus fueron la definitiva historia de amor, Ida rehusando abandonar a su esposo de 41 años a medida que el Titanic se hundía, y este precio récord mundial es un testamento del respeto que se les tiene”.

Un reloj de oro que le fue presentado al capitán del Carpathia, el barco de vapor que recató a más de 700 sobrevivientes del Titanic, se vendió el años pasado por el hasta entonces precio récord de US$2,04 millones.