El retiro de Juan Carlos puede traer nuevos escándalos

El anuncio de que deja la vida pública da lugar a especulaciones sobre juicios por paternidad y fondos fraudulentos

MADRID.- España amaneció hoy con un solo rey en actividad. También, con un cúmulo de conjeturas sobre las posibles "nubes" -judiciales, personales o económicas- que pueden esconderse tras la sorpresiva decisión del "rey emérito" Juan Carlos de Borbón de retirarse de la vida pública y dejar todo el campo libre a su hijo, el rey Felipe VI.

Analistas de toda orientación han posado su lupa sobre la breve carta -apenas tres párrafos- con la que el lunes pasado Juan Carlos se dirigió a su hijo para informarle que esa era su última semana con "agenda pública". Que a partir de ahora mismo todo lo que haga será cuestión "privada".

Dicho de otro modo, todo el reino para Felipe. Aunque, en cierto modo, también para su madre, ya que lo primero que llama la atención es que, a diferencia de su marido, la reina emérita Sofía parece dispuesta a seguir con alguna agenda pública.

Con Juan Carlos no pasa lo mismo. Las conjeturas detrás de la retirada son varias. La más benigna habla de un proceso natural, una etapa cumplida en la vida del monarca, de 81 años, que lo fue todo en la España de la transición.

Quienes así piensan lamentan, al mismo tiempo, que a tanta experiencia no se le saque más provecho. Es sabido que Juan Carlos de Borbón no sería de los primeros a quienes su hijo pide consejo. Más bien, parecería ser que Felipe prefiere no tenerlo tan cerca; sobre todo, a partir de la lluvia de escándalos y sospechas que cayó sobre el veterano rey.

Sobre los escándalos se apoyan las conjeturas menos amables. La periodista Pilar Urbano, autora de una biografía sobre la reina emérita, se convirtió en la principal vocera de esas inquietudes. Para ella, los principales riesgos para la casa real vienen del lado judicial. No descarta la posibilidad de que en algún momento muy lejano se active alguno de los expedientes que penden sobre Juan Carlos.

Tres de ellos son sobre supuesta paternidad. La filiación es una figura que no prescribe en España, donde la ley también dejó de diferenciar entre hijos bastardos y no bastardos. Guardado bajo siete llaves durante mucho tiempo, del asunto se habla ahora con más apertura. Por caso, Albert Solá, el camarero catalán que asegura ser hijo de Juan Carlos, acaba de publicar un libro en que posa con aire histórico.

El supuesto vástago nació doce años antes que el actual rey, lo que pone nerviosos a muchos. Por las dudas, él aclara que "no pretende disputar el trono", sino simplemente que se lo reconozca.

Lo otro que se agita son las denuncias por supuestos fondos fraudulentos que denunció la examante del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Semanas atrás, la danesa ratificó ante notario sus dichos y, se asegura, pretende seguir adelante.

Urbano también abre una posibilidad desde la Dirección de Hacienda. ¿Investigará alguien si es verdad que el exrey tiene fondos en el exterior -Londres, Suiza, Mónaco- o si ha intentado moverlos?

Otra línea de conjetura para el retiro del rey habla de supuestas desavenencias con su nuera, la reina Letizia.

La fecha elegida para el paso al costado no parece tampoco casual. Se cumplen ahora cinco años de la abdicación a favor de Felipe y dentro de tres semanas será la celebración por sus cinco años de reinado. Hay quienes aseguran que Juan Carlos tampoco quería asistir desde un costado, poco menos que "desde el gallinero", cuando lleva toda la vida siendo el centro.

Donde en todo caso sigue siendo rey indiscutible es en los toros, espectáculo al que no falta. Su último domingo en activo lo pasó allí, en las gradas de Aranjuez. A su lado, en el palco de honor, estaba su primogénita, la infanta Elena. Su hijo, el rey, y su nuera, la reina, estaban lejos, en Sevilla, en una fiesta militar. Dicen que Juan Carlos quiso sumarse a ese desfile, pero "no lo dejaron", y eso sumó al deseo de apartarse.

Juan Carlos tiene por delante una vida de toros, regatas y buena comida. Allí, lejos de conjeturas, uno de los artífices de la celebrada transición sigue siendo rey.