La nueva vida bajo perfil de Amber Heard en España tras perder el juicio contra Johnny Depp

Después del juicio por difamación que la enfrentó públicamente con Johnny Depp y que se convirtió en uno de los procesos mediáticos más intensos de los últimos años, Amber Heard eligió desaparecer de Hollywood y comenzar de cero en España. Hoy, instalada en una zona exclusiva de Madrid, la actriz lleva una vida completamente distinta a la que tenía en Estados Unidos, enfocada en la maternidad de sus tres hijos y sus proyectos laborales vinculados a la actuación.

Este cambio repentino de vida comenzó en el año 2022, cuando la justicia estadounidense brindó un veredicto que determinó un resarcimiento económico millonario a favor de su exmarido. Ante la derrota, la estrella decidió abandonar definitivamente Los Ángeles. Primero se instaló en Mallorca, donde incluso llegó a utilizar el nombre Martha Jane Cannary, un nombre inspirado en Calamity Jane, quien fue una heroína norteamericana del siglo XIX, según publicó Diario de Mallorca. Luego se mudó a un barrio residencial de Madrid, conocido por alojar a celebridades, empresarios y futbolistas de elite.

Vecinos citados por MailOnline aseguran que la actriz “se integró completamente en la comunidad”. “Aquí nadie sabe realmente quién es ella. Vive tranquila, los paparazzi aparecieron un tiempo, pero los locales la dejan en paz”, aclararon al medio inglés. Una de las razones principales estaría vinculada a que la actriz decidió priorizar su maternidad subrogada y desde entonces la gran mayoría de sus actividades se encuentran abocadas a la crianza de sus tres hijos.

Amber Heard compartió momentos de su vida en España (Foto: Instagram @amberheard)

Esto le permitió a Amber generar nuevas amistades, las cuales muchas desconocen su pasado. “Vive como cualquiera. Va al parque, al supermercado, a pasear con los niños. Nadie se molesta entre sí”, indicaron personas que viven dentro de la misma comunidad.

La actriz se mostró cocinando por Acción de Gracias (Foto: Instagram @amberheard)

Sin embargo, en las últimas horas, Amber sorprendió a todo el mundo al compartir una galería de fotos por Acción de Gracias, un festejo que se realiza todos los años en Estados Unidos y que ella decidió festejar en su hogar el pasado 27 de noviembre. Al pie de su posteo escribió: “Aplausos de Acción de Gracias a lo largo de los años. Un vistazo atrás a todos los corazones y platos llenos que he compartido. Esperando que estés bien, abasteciendo ambos este año”. En la publicación compartió gran cantidad de imágenes de años anteriores que datan de celebraciones de este evento con familiares y amigos.

Uno de los grandes placeres de Amber Heard es cocinar para toda su familia (Foto: Instagram @amberheard)

Rápidamente, su posteo se volvió viral con cientos de mensajes de personas que la apoyan en su nueva vida y muchos otros que aún le recuerdan el calvario que habría generado en la vida del actor de Piratas del Caribe. “Ella todavía me asusta”; “Eres hermosa y fuerte, cambiaste tu vida de muy feliz”; “Hasta parece pacífica” y “No puedes estar feliz todo el tiempo”.

Las reacciones en redes sociales al nuevo posteo de Amber Heard (Foto: Instagram @amberheard)

Aunque muchos creyeron que la actriz abandonaría su carrera, Amber Heard regresó hace algunos meses a la actuación. Participó en la obra Spirit of the People, presentada en Massachusetts, donde compartió escenario con un elenco bilingüe. El dramaturgo Jeremy O. Harris explicó que la obra era “mitad en español”, algo que Heard manejó con soltura gracias a su fluido dominio del idioma y a su vida en España. En redes, ella misma lo definió a este desafío como su “era teatral”.