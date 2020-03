El rey emérito de España, Juan Carlos I Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de marzo de 2020 • 19:11

MADRID.- El rey emérito Juan Carlos I donó 2 millones de euros a Marta Gayá , con quien confesó haber mantenido una relación sentimental, desde la misma cuenta que pagó 65 millones de euros a su también presunta amante Corinna Larsen , según la prensa española. Así lo revela hoy Okdiario , que apunta que las entregas, de un millón cada una, se realizaron en 2011 y 2012.

La semana pasada se publicó en prensa que el monarca donó 65 millones a Larsen, a través de una offshore panameña en 2012, procedente de 100 millones que recibió del rey de Arabia Saudita .

Suiza mantiene abierta una investigación respecto a este dinero por si se correspondiera a una comisión para la construcción del tren de alta velocidad (AVE) a La Meca.

El monarca confesó a un amigo, Josep Cusí, en una conversación interceptada por los servicios españoles en 1990, su amor por Gayá diciendo que "nunca he sido tan feliz" y refiriéndose a ella como "my girlf" ("mi novia").

El rey y Gayá habrían mantenido una relación durante unos 15 años , desde 1990 hasta la aparición de Corinna, en 2004. Se conocieron en los años 80 en Mallorca, donde se encontraba ella, durante un veraneo de la familia real. En julio de 2017 fueron vistos en público por última vez juntos, durante la inauguración en Irlanda de la Iglesia de San Juan Bautista, tras lo que viajaron a República Dominicana, Miami y Suiza.

La donación a Gayá, decoradora de 71 años, se produjo en 2011, lo que, según Okdiario , da a entender que restableció el contacto con ella después de su ruptura con Larsen.

"Ocho años de abusos"

Larsen anunció la semana pasada que denunciará en Londres al rey Juan Carlos, con quien presuntamente mantuvo una relación extramatrimonial, por amenazas para que no revele "secretos de Estado".

Un vocero de la empresaria alemana señaló que sufre una campaña de acoso desde 2012 , cuando salió a luz su relación al conocerse el viaje que realizaron juntos a Botswana.

"Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales", declaró a The Daily Mail .

Agencia ANSA