El “robo del siglo” que no fue: La policía descubre un plan para robar un banco en Montevideo por túneles subterráneos

MONTEVIDEO.– La policía de Uruguay desarticuló un grupo criminal integrado por ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos que había excavado un túnel para acceder al sistema de alcantarillado del centro histórico de Montevideo.

El pasadizo excavado conectaba un local de la Ciudad Vieja con el sistema de alcantarillado del centro financiero de Montevideo

El objetivo presunto era asaltar una entidad bancaria situada en el corazón financiero de la ciudad. El operativo, denominado “Operación Blindaje”, se realizó el martes por la tarde, tras varios meses de investigación.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad allanaron un local que funcionaba como base logística del plan. La Fiscalía confirmó que se celebró una audiencia judicial con una decena de detenidos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó la operación. Según explicó, el destino probable del túnel era un banco de la zona. Negro sostuvo que el caso pudo haberse convertido en el “robo del siglo” para el país.

El túnel fue detectado en una zona donde operan múltiples entidades bancarias, incluida la casa central del Banco República

En el casco histórico de la capital uruguaya se concentra el principal núcleo financiero. El túnel fue detectado en un área donde operan múltiples instituciones, entre ellas la casa matriz del estatal Banco República.

La investigación también se extendió al departamento de Canelones, donde en el balneario El Pinar se incautaron sustancias estupefacientes. Informes de inteligencia indicaron que los detenidos tendrían vínculos con organizaciones criminales de alcance regional.

La excavación se originó en un inmueble ubicado en la intersección de Colón y 25 de Mayo. El local figuraba alquilado desde mediados de 2025, dato que permitió establecer una posible línea temporal del inicio de las obras subterráneas.

La excavación avanzó durante meses bajo el casco histórico sin ser advertida por vecinos ni comerciantes

Negro precisó que el operativo comenzó hace dos meses con la recolección de información y seguimientos. La intervención se resolvió para impedir la consumación del delito.

“No se puede esperar a que se consume el delito, hay que evitarlo”, dijo Negro.

En la superficie, la rutina del barrio transcurrió sin mayores sospechas. Un comerciante de la zona relató que los ocupantes del depósito se mostraban cordiales. “Eran muy amables y saludaban”, contó en una entrevista televisiva.

Llegaban alrededor de las 10 de la mañana y se retiraban poco después. Los ruidos nocturnos que escuchó en algunas ocasiones fueron atribuidos al movimiento habitual de la Ciudad Vieja. Nunca imaginó que bajo ese local se excavaba un pasadizo hacia una bóveda bancaria.

El conducto, de dimensiones reducidas, fue inspeccionado por Bomberos y Policía Científica tras el operativo

La denominada “Operación Blindaje” dejó diez personas bajo custodia. Cinco fueron detenidas dentro del túnel o en el sistema de alcantarillado. Otras cuatro resultaron capturadas en El Pinar. La Justicia emitió además una orden de detención para un undécimo implicado que permanece prófugo.

El Ministerio del Interior difundió imágenes del interior del túnel. En los registros se observa el estrecho conducto por el que debieron desplazarse efectivos de la Policía Científica y Bomberos.

La magnitud del plan remitió de inmediato al asalto contra el Banco Río en Acassuso, Argentina, en 2006. Aquel episodio, liderado por el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes, marcó un hito en la historia criminal del Río de la Plata.

Hoy hace 16 años que salí por ésta tapa, de las calles Libertad y Tres Sargentos, rico y libre y termine pobre por un rastrero y preso por 2 delatores. pic.twitter.com/aYX7dTIwd2 — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) January 13, 2022

La banda tomó 23 rehenes y escapó con 19 millones de dólares a través de un túnel conectado con el sistema pluvial. Antes de huir, dejaron en la bóveda un mensaje que decía: “En barrio de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y no amores”. Las armas utilizadas resultaron ser réplicas.

Uruguay ya había aparecido vinculado a maniobras similares en el pasado reciente. En 2024 se descubrió un túnel en San Isidro, provincia de Buenos Aires, que apuntaba a las cajas de seguridad del Banco Macro. En esa causa fueron detenidos varios ciudadanos uruguayos, entre ellos los hermanos Cazenave.

Uno de ellos, Carlos Cazenave, fue señalado como referente de una facción de la hinchada del club Nacional. Otros integrantes de esa barra también enfrentaron cargos.

En Montevideo, las pericias continúan en el sistema de drenaje pluvial para establecer el punto exacto hacia el que se dirigía la excavación y determinar si los autores intelectuales se encuentran entre los detenidos. Las autoridades buscan confirmar cuál era la entidad bancaria objetivo en una zona donde operan numerosas instituciones financieras.

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó la presentación del operativo denominado “Operación Blindaje”

Agencia AFP y diario El País/GDA