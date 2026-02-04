Melinda French Gates abordó la reciente desclasificación de archivos oficiales vinculados al financista fallecido Jeffrey Epstein. Los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen presuntas comunicaciones que involucran a su exmarido, Bill Gates, en conductas de adulterio por fuera de su matrimonio.

Qué dijo Melinda Gates sobre los chats que vinculan a Bill con Jeffrey Epstein

Melinda Gates manifestó sentir una “profunda tristeza” y calificó los hechos vinculados a los archivos de Epstein como “desgarradores”; la empresaria aclaró que las respuestas sobre las conductas de su exmarido corresponden exclusivamente a él.

La empresaria participó en el podcast Wild Card de la cadena NPR para referirse a la desclasificación de documentos

La filántropa utilizó su participación en el podcast Wild Card, de la cadena NPR, para expresar su postura frente a las nuevas revelaciones judiciales. Ella describió el escenario actual como un ajuste de cuentas para la sociedad. “Estoy triste. Es una tristeza increíble... Es pura tristeza”, relató durante la entrevista. Sus palabras llegaron tras el cierre de un ciclo personal y profesional extenso.

La mujer recordó que decidió terminar su matrimonio en el año 2021. “Dejé mi matrimonio. Tenía que dejarlo. Quería dejarlo”, afirmó ante los micrófonos. Según explicó, aquel proceso incluyó la necesidad de abandonar la fundación que compartía con el empresario tecnológico.

Melinda subrayó que prefiere mantenerse al margen de los detalles que surgen de los documentos desclasificados. “Seguí adelante. Intencionalmente lo dejé de lado y seguí adelante”, remarcó la entrevistada. Además, aseguró que no posee todas las respuestas sobre las actividades de su antiguo esposo.

Los registros judiciales aluden a pedidos de medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual -� - House Oversight Democrats�

Qué dijo sobre los detalles de los archivos desclasificados

El Departamento de Justicia publicó el viernes pasado un conjunto de documentos que arrojan luz sobre el caso Epstein. Los textos forman parte de un esfuerzo legal bajo el amparo de una legislación que busca esclarecer la información gubernamental sobre las redes de abuso y el contacto del delincuente con personas ricas y poderosas.

Entre los archivos destaca un mensaje que el financista redactó en julio de 2013 con el asunto “Bill”. El texto tiene una extensión de más de 200 palabras. En dicho registro, Epstein sostuvo que el cofundador de Microsoft y su esposa enfrentaban una “disputa matrimonial severa”. El financista aseguró que él facilitó “encuentros ilícitos” para el empresario.

Los documentos mencionan gestiones para conseguir medicamentos destinados al tratamiento de una infección de transmisión sexual. Según la información difundida, estos pedidos ocurrieron sin el conocimiento de Melinda Gates. Epstein calificó algunas de estas solicitudes como “potencialmente fuera de los límites de la legalidad” en sus comunicaciones privadas.

Los demócratas publicaron imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

La exesposa del cofundador de Microsoft también reflexionó sobre la gravedad del tráfico sexual y las agresiones contra niñas. A su vez, lamentó el daño provocado a las víctimas involucradas en el círculo del financista. “Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein”, sentenció la empresaria. Ella definió las vivencias de las jóvenes como algo que es simplemente más que desgarrador.

Melinda recalcó que su presente se encuentra en un lugar inesperadamente hermoso. A su vez, insistió en que las interrogantes sobre los vínculos con Epstein deben dirigirse a los protagonistas de los mensajes. “Esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo”, puntualizó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.