En el segundo día de su juicio, el hijo de la princesa heredera de Noruega reconoce una vida de excesos

OSLO.– Marius Borg Hoiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega acusado de múltiples delitos, entre ellos cuatro violaciones, dijo este miércoles al tribunal en el segundo día de su juicio que ha llevado una vida llena de excesos motivada por una “necesidad de reconocimiento extremadamente alta”.

Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022 Lise Aserud - NTB

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette–Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Borg Hoiby respondía a preguntas en el proceso en el que enfrenta un total de 38 cargos, algunos violencia física y psicológica a exparejas, y se expone a una pena máxima de 16 años de prisión. El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, aunque ha admitido total o parcialmente algunos cargos menores.

La explicación del acusado

Borg Hoiby apareció de nuevo ante el tribunal que lo juzga en Oslo, para decir, entre lágrimas, que ha tenido una vida llena de excesos motivada según él por “una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada”.

“A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, dijo este miércoles el acusado, que afirma haberse visto “atosigado” por la prensa desde que tenía tres años.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby, flanqueado por sus abogados defensores en Oslo, el 3 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

En la segunda jornada del juicio que empaña aún más la imagen de la monarquía noruega, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría sufrido tras una fiesta, y afirmó creer que fue drogada.

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Borg Hoiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.

Ella no descubrió los hechos hasta años más tarde, cuando la policía la convocó a declarar y le mostró fotos y videos incriminatorios incautados al acusado, en los que ella aparece inconsciente, según los investigadores.

El fiscal estatal y acusador Sturla Henriksboe y el fiscal policial Andreas Kruszewski hablan en el Tribunal de Distrito de Oslo el 3 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

“No podía creer que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock”, declaró la presunta víctima.

Aquella noche, tras una breve relación sexual que ella afirma haber interrumpido, habría sido víctima de una violación cuando no estaba en condiciones de resistirse, según la acusación. Ella misma no recuerda haberse quedado dormida en aquel momento.

Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que también tienen la obligación de no revelar la identidad de las presuntas víctimas.

El juez Jon Sverdrup Efjestad habla en el Tribunal de Distrito de Oslo el 3 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

"Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%“, respondió al ser preguntada sobre si pensaba haber sido drogada.

La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

El argumento de la defensa

Las cuatro presuntas violaciones –una de ellas habría sido cometida cuando Borg Hoiby estaba de vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023– habrían ocurrido todas después de relaciones consentidas, a menudo tras fiestas con abundante consumo de alcohol, cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

La defensa sostiene que en todos los casos se trató de “relaciones sexuales normales y consentidas”.

“Es un entorno en el que el consumo de drogas es importante, no solo de alcohol”, afirmó el martes la abogada de Borg Hoiby, Ellen Holager Andenaes. “El sexo ocupa un lugar muy importante en lo que ocurre en ese entorno”, añadió la defensora.

Henriksboe y Kruszewski conversan con la fiscal adjunta Heidi Reinsvang en el Tribunal de Distrito de Oslo, el 3 de febrero de 2026 OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

Borg Hoiby negó el martes las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico. Según reconoció, en 2020 transportó 3,5 kg de marihuana.

La pareja principesca no asiste al juicio, de gran repercusión mediática y que debe prolongarse durante siete semanas.

El palacio real confirmó el miércoles que Mette–Marit aplazaba “hasta nuevo aviso” un viaje al extranjero que tenía previsto.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, y el príncipe heredero Haakon, en Berlín, Alemania, el 21 de octubre de 2024 JOHN MACDOUGALL - AFP

Dividida entre sus roles de madre y futura reina, la princesa ya libra otras batallas.

Al caso de su hijo se sumó la aparición en al menos 1000 ocasiones del nombre de Mette-Marit en los archivos publicados en Estados Unidos sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella estaba casada con el futuro rey de Noruega y el financista norteamericano ya había sido condenado por prostitución de menores.

Agencia AFP