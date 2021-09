El Salvador adoptará el bitcoin como moneda en medio de un fuerte escepticismo

SAN SALVADOR.- A partir de mañana, el bitcoin se convertirá en una de las fuerzas motoras de la economía de El Salvador, el primer país del mundo en adoptar a la criptomoneda como divisa de curso legal en junio, una apuesta del presidente Nayib Bukele por impulsar el crecimiento económico. Economistas y organismos financieros internacionales mantienen sus advertencias, y entre los salvadoreños persisten las dudas sobre cómo se implementará la moneda, que consideran complicada, y desconfían de su volatilidad y transparencia.

“Será un beneficio enorme para nuestra gente”, expresó en su cuenta de Twitter Bukele, quien alienta a los más de dos millones de salvadoreños viviendo en el exterior a que envíen bitcoins a sus familiares, ya que podrán ahorrar sin pagar comisión al tiempo que estimulan la inversión extranjera.

Según el mandatario, se evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representa el 22% del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan.

Pero mientras algunos confían en que es un sistema seguro, sin dudar de que será un éxito, esto no está del todo claro para muchos otros.

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador

“La moneda digital ofrece la oportunidad de acceso a un banco y de ganar dinero por su volatilidad, hasta para los mismos campesinos”, expresó William Justo, un salvadoreño de 44 años que vive en Chicago y envía dinero cada semana a sus dos hijos, su esposa y su abuela. “Va ser algo bueno para la economía”.

Para Arnoldo Díaz, de 58 años, es todo lo contrario. “La gente mayor y la gente campesina, que son muchos de los salvadoreños aquí, no están muy actualizada con los cambios tecnológicos”, dijo Díaz, quien actualmente reside cerca de Washington. “Va ser muy confuso, complejo para ellos”.

La mayoría de los 6,5 millones de habitantes de El Salvador rechaza el bitcoin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, coinciden tres encuestas de opinión. El sondeo de LPG datos, por ejemplo, indicó que el 65% lo desaprueba.

A diferencia de otras divisas, ningún banco central u otra institución puede intervenir en el valor de esta moneda, basada en criptografía de codificación de datos, ya que este es establecido en su totalidad por las personas que comercian con bitcoins, y el cual ha variado enormemente en con el tiempo.

TOMORROW - The first nation will adopt #Bitcoin as legal currency. pic.twitter.com/8cjn3lYkeD — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 6, 2021

Tras su entrada en vigor mañana, los negocios deberán aceptar pagos en la criptomoneda, salvo los que carezcan de tecnología para hacerlo, de acuerdo con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa que controla el partido oficialista Nuevas Ideas. El dólar estadounidense continuará siendo la moneda del país y nadie estará obligado a pagar en bitcoins.

El experto David Gerard, autor del libro “Attack of the 50 Foot Blockchain”, señaló que el problema es que no hay una infraestructura organizada detrás de la aplicación, con un enorme equipo de apoyo técnico, por ejemplo. “No sé qué ocurrirá el martes pero no será un sistema operacional que funcionará de forma efectiva y hará todo lo que se ha anunciado. Incluso si lo hiciera, habrá que ver si puede funcionar sin comisiones”.

Para que las personas puedan hacer o recibir pagos o remesas en estas criptomonedas o dólares, el gobierno habilitó una billetera electrónica llamada Chivo en una aplicación sin costo que se puede bajar desde teléfonos celulares. Bukele prometió que los salvadoreños que bajen esa aplicación y se identifiquen con su documento de identidad o pasaporte, recibirán de inmediato 30 dólares equivalentes en bitcoins para consumo.

Habrá también CajerosChivo y sucursales PuntoChivo para que los que quieran convertir los bitcoins en dólares y retirarlos puedan hacerlo.

“Voy a hacer lo de la aplicación para que me den los 30 dólares en bitcoin, pero no se si voy a seguir usándolo”, dijo Marina Escalante, una empleada bancaria de 39 años que vive en San Salvador.

A algunos inmigrantes les preocupa tener que ingresar información personal en la aplicación. Otros se quejan de la falta de claridad en el sistema.

A Díaz todavía le quedan muchas dudas por resolver. “¿Necesito tener criptomonedas para enviar remesas o simplemente descargar la aplicación?”, preguntó.

La volatilidad de las criptomonedas también genera dudas. Un bitcoin completo valía alrededor de $65.000 (moneda local) en abril. Dos meses después, se redujo a la mitad. Ahora ha subido alrededor de $50.000. El gobierno espera que la gente haga millones de transacciones en pequeñas fracciones de cada moneda.

“Bitcoin sube, baja. Entonces, ¿Cómo afectará eso a nuestra gente?”, cuestionó Díaz, quien trabaja en un sindicato de trabajadores de la construcción y en ocasiones envía dinero a su suegra, otros familiares y a amigos.

Un cartel dentro de una barbería anuncia descuentos para quienes paguen con la criptomoneda Bitcoin en Santa Tecla, El Salvador, el sábado 4 de septiembre de 2021

La directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcoin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.

“Son decisiones [de forma] inconsulta que ha tomado esta administración en conjunto con los legisladores, y que vemos que no percibe la gente un impacto positivo para transformar de manera significativa sus condiciones de vida”, dijo Andrade.

Organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción de la moneda virtual junto al dólar.

Para el economista Oscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador, tendrá un “impacto negativo” en las condiciones de vida de la población dada la “alta volatilidad del precio de la cotización”, e “incidirá en precios de los bienes y servicios”.

Será “la tormenta perfecta en la cual venimos en el Titanic y nadie va manejando”, dijo Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

En tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) considera “inconstitucional” que se imponga “la aceptación obligatoria del bitcoin como forma de pago cuando sea ofrecida” en cualquier transacción económica.

Estados Unidos ha pedido a El Salvador que tenga un uso “regulado”, “transparente” y “responsable” del bitcoin, y “que se proteja de los actores malignos”.

Agencias AFP y AP

LA NACION