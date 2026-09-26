El secretario de Defensa británico aseguró que Reino Unido está armada y preparada para proteger a las islas Malvinas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, brindó este sábado una advertencia a la Argentina en relación al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. El funcionario sostuvo que Reino Unido está armada y preparada para defender el archipiélago.

“Esto no es 1982. Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, dijo en un diálogo exclusivo con The Sun on Sunday.

Streeting acusó al presidente Javier Milei de difundir “la misma propaganda falsa de siempre” al afirmar que las islas pertenecen a la Argentina. “Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, apuntó.

El presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea General de la ONU Heather Khalifa - FR172147 AP

E insistió: “Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas Malvinas, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros lo apoyamos”.

Ante la consulta de la periodista de si Reino Unido sería capaz de proteger militarmente a las islas si la Argentina enviara buques de guerra, el secretario respondió que sí.

Wes Streeting en el Parlamento Thomas Krych - AP

Escalada de tensión

Las palabras de Streeting surgieron tres días después de que Milei hiciera una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía del archipiélago en la Asamblea General de la ONU y criticara fuertemente al organismo por “mirar hacia otro lado con la causa”.

Previamente la gestión libertaria había endurecido drásticamente su postura frente a la explotación de recursos naturales en la zona de las Malvinas y recrudecido las sanciones sobre aquellas empresas involucradas en la misma.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

Durante su discurso en la ONU, Milei exigió a Reino Unido retomar el diálogo y “encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”. “No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto”, señaló el líder libertario.

Un día antes, el pasado martes, el primer ministro británico, Andy Burnham se refirió a la Cuestión Malvinas en su discurso ante la Asamblea General y resaltó que Reino Unido estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

Milei criticó a la ONU y dijo que "las Malvinas son una causa nacional"

Ante ello, el canciller Pablo Quirno pidió la réplica y reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones”.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

Y expresó: “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional”.