El sentido homenaje de León XIV a Francisco a un año de su muerte

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.– A un año de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa León XIV rindió homenaje a su predecesor y destacó su legado espiritual, su cercanía con los más vulnerables y su impacto en la Iglesia y en el mundo.

Durante una conversación con periodistas a bordo del vuelo que lo trasladaba de Angola a Guinea Ecuatorial, en el último tramo de su gira africana, el Pontífice recordó a Francisco como una figura central de la Iglesia contemporánea. “Damos gracias al Señor por el gran don de la vida de Francisco para la Iglesia y para el mundo”, afirmó.

León XIV evocó especialmente el estilo pastoral de su antecesor, al subrayar que “dio mucho a la Iglesia con su vida, con su testimonio, con su palabra y con sus gestos”. En ese sentido, destacó su cercanía con los sectores más vulnerables: “Vivió verdaderamente cerca de los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos”.

El papa Francisco saluda al llegar para asistir a la presentación de un nuevo papamóvil eléctrico, en el Vaticano, el 4 de diciembre de 2024 FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El Papa también puso el acento en uno de los ejes centrales del pontificado de Francisco: la fraternidad. Recordó su insistencia en promover un “respeto auténtico por todos los hombres y mujeres”, con la convicción de que “todos somos hermanos y hermanas”. Esa visión, señaló, se tradujo en un mensaje persistente de misericordia, presente desde sus primeras intervenciones públicas hasta iniciativas como el Jubileo Extraordinario de 2015, que inauguró en África.

Francisco murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, tras sufrir un derrame cerebral, luego de haber atravesado semanas antes un cuadro grave de neumonía bilateral. Su fallecimiento marcó el final de un pontificado de 12 años atravesado por intentos de reforma, tensiones internas y una fuerte impronta personal.

On the first anniversary of the birth into heaven of our dear #PopeFrancis, his words and actions remain written in our hearts. We carry on his legacy by always proclaiming the joy of the Gospel, announcing God’s mercy, and promoting fraternity among all men and women. — Pope Leo XIV (@Pontifex) April 21, 2026

Primer papa latinoamericano de la historia, Bergoglio impulsó cambios que generaron entusiasmo en sectores progresistas y resistencias entre grupos conservadores, preocupados por una posible flexibilización doctrinal. Su estilo sencillo también marcó una ruptura con tradiciones vaticanas: nunca se trasladó a los apartamentos papales y eligió vivir en la residencia de Santa Marta.

Su despedida también reflejó esa austeridad. Fue enterrado en un sencillo ataúd de madera revestido de zinc y, en una decisión inédita en más de un siglo, eligió no descansar en el Vaticano. Su tumba se encuentra en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, identificada apenas con la inscripción “Franciscus”.

Los portadores del féretro llevan el ataúd del papa Francisco al final de su funeral, dentro de la basílica de Santa María la Mayor HANDOUT - VATICAN MEDIA

El aniversario fue recordado también con actos en la capital italiana, incluida una misa en esa basílica y la publicación de libros que repasan su vida y su pontificado. Uno de ellos, del periodista Salvatore Cernuzio, aporta además una mirada singular sobre el actual Papa desde la perspectiva de su antecesor. Según ese testimonio, Francisco definía a Robert Prevost —hoy León XIV— como “un santo”, en alusión a su capacidad para gestionar conflictos y promover la unidad.

La relación entre ambos se remontaba a años anteriores al pontificado. Francisco lo designó obispo en Perú en 2014 y luego lo llevó a Roma para encabezar el Dicasterio para los Obispos, un puesto clave en la estructura vaticana. Esa trayectoria consolidó su perfil dentro de la Iglesia y lo posicionó como un candidato viable en el cónclave que lo eligió tras la muerte de Bergoglio.

En paralelo, líderes políticos de distintas partes del mundo también recordaron al pontífice argentino. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó que “su recuerdo sigue muy vivo” y valoró su constante énfasis en la paz, el cuidado de los más vulnerables y la responsabilidad hacia los demás. “Supo dirigirse al mundo con palabras sencillas, llegando tanto a creyentes como a no creyentes”, escribió.

Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente.

Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con… pic.twitter.com/THg0DeJghL — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

En la misma línea, el canciller italiano, Antonio Tajani, subrayó su “espíritu de diálogo, solidaridad y preocupación por los más vulnerables”, mientras que el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, evocó su enseñanza “centrada en el valor de la fraternidad universal, que tanto echamos de menos en estos tiempos difíciles”.

Una imagen muestra la basílica de San Pedro y a la multitud en la Via della Conciliazione, en Roma FILIPPO MONTEFORTE - AFP

A un año de su muerte, la figura de Francisco sigue proyectándose más allá de la Iglesia, mientras su sucesor busca continuar —y reinterpretar— una herencia que marcó una época.

Agencias AP, Reuters y ANSA