El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el matrimonio igualitario debe reconocerse en todo el bloque

El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este martes que el matrimonio igualitario debe respetarse en todo el bloque. La sentencia reprende a Polonia por negarse a reconocer un casamiento entre dos de sus ciudadanos del mismo sexo, celebrado en Alemania en 2018, que querían establecer su residencia en su país natal.

“Vulnera no sólo la libertad de circulación y residencia, sino también el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar”, indicó el tribunal.

Marcha de orgullo gay en Varsovia

El Tribunal aclaró en su dictamen que cada legislación nacional debe autorizar el matrimonio, pero que la pareja debe ser respetada y no ser discriminada si se casó en una nación del bloque.

El TJUE dictó la sentencia vinculante a petición de un tribunal polaco que llevaba el caso de los hombres que habían impugnado la negativa a transcribir su certificado de matrimonio alemán en el registro polaco.

“Esta sentencia es histórica”, dijo Pawel Knut, abogado que representa a la pareja. “Marca un nuevo comienzo en la lucha por la equidad y la igualdad de trato para las parejas del mismo sexo”.

En Polonia, predominantemente católica, la lucha por la igualdad del colectivo LGBT fue tachada durante años por los gobernantes de peligrosa ideología extranjera. Sin embargo, el actual Gobierno ha estado trabajando en un proyecto de ley para regular las uniones civiles, incluidas las del mismo sexo.

Los esfuerzos de la administración de coalición europeísta del primer ministro Donald Tusk para sacar adelante el proyecto de ley sobre uniones entre parejas del mismo sexo se vieron frenados por la resistencia de su socio de coalición conservador.

Ahora el caso quedó en manos del Tribunal Supremo Administrativo de Polonia que tendrá que decidir ahora si realiza o no la transcripción.

Además de Polonia, los países de la Unión Europea (UE) que no cuentan con matrimonio igualitario son Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania.

Con información de Reuters