El triste momento del príncipe William tras la muerte de su amigo polista por una picadura de abeja

Una trágica noticia sacudió este viernes al príncipe William. Sunjay Kapur, uno de sus amigos, a quien conoció por su gran pasión por el polo, murió luego de haberse tragado una abeja mientras disputaba un encuentro. Según trascendió, la picadura del insecto hizo que se desplomara en plena cancha.

Sunjay Kapur tenía 53 años

Según informó el medio británico The Mirror, el multimillonario indio de 53 años tuvo un shock anafiláctico, lo que provocó que su corazón se detuviera. Tal como explican los expertos, las picaduras internas pueden bloquear las vías respiratorias y producir una caída de la presión arterial, una combinación mortal que produce un paro cardíaco.

Por otra parte, Sona Comstar, la empresa de autopartes de la que era presidente y dueño, confirmó su muerte atribuyéndola a un “súbito ataque al corazón”. “Fue un líder visionario cuya pasión, perspicacia y dedicación forjaron la identidad y el éxito de nuestra empresa”, dijeron en el comunicado.

Horas antes de su muerte, el amigo íntimo del príncipe William compartió un mensaje a través de sus redes sociales solidarizándose con los familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el mismo día en Ahmedabad, India, el cual produjo la muerte de 241 personas. “Terrible noticia del trágico accidente de Air India en Ahmedabad. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias afectadas. Que encuentren fuerza en estos momentos difíciles”, escribió desde su cuenta oficial de X.

Horas antes de su fallecimiento, Kapur lamentó la tragedia de Air India (Foto: Captura X)

Tras conocerse la noticia de su partida, su publicación causó conmoción entre los usuarios, quienes no tardaron en expresarse. “La vida es tan impredecible. Hace unas horas estabas de luto por la muerte de otros, ahora todos estamos de luto por la tuya. QEPD”; “Es increíble! Publicaste hace apenas unas horas y ya no estás. ¡Om Shanti!“ y ”La vida no tiene garantía. En un momento estás de luto por alguien y al siguiente eres el titular", fueron solo algunos.

La publicación de Kapur horas antes de su muerte causó conmoción entre los usuarios (Foto: Captura X)

Quién era Sunjay Kapur

Sunjay Kapur era un magnate industrial de origen indio, con ciudadanía estadounidense y formación en Reino Unido, que alcanzó proyección internacional por su dirección estratégica innovadora al frente de Sona Comstar, líder global en la industria automotriz. La revista Forbes valuó su patrimonio en cerca de mil doscientos millones de dólares, consolidándolo como uno de los empresarios más exitosos de la industria.

Kapur era conocido en su país por ser el exesposo de Karisma Kapoor

Kapur se volvió a casar en 2017 con la exmodelo Priya Sachdev

Alcanzó la popularidad en su país por su romance con la estrella de Bollywood -industria cinematográfica en idioma hindi con sede en Bombay, India- Karisma Kapoor, con quien se convirtió en padre de Samaira y Kiaan. Tras 13 años de matrimonio se divorciaron y, en 2017, dio el sí con la exmodelo Priya Sachdev y juntos le dieron la bienvenida a Azarias.