La larga despedida a Isabel II: los fanáticos de la realeza acampan desde hace días para homenajear a su reina

LONDRES.- Es la una de la mañana en el Mall, la gran avenida de acceso al Palacio de Buckingham y nadie duerme. Hay obreros que van y vienen acomodando vallas, baños químicos, focos. Familias con bebés en sus cochecitos, parejas, jóvenes, con ramos de flores que avanzan a dejar su tributo a la reina Isabel. Y, también, fanáticos de la realeza que acampan desde el jueves pasado ahí mismo, a la intemperie, para no perderse ninguno de los grandes y únicos eventos en curso.

Al lado de una carpa tipo iglú roja, se preparan para pasar la noche John Loughrey, Carol Caryll Foster, Maria Scott y alguien que dice llamarse Ski London. Son un grupo de amigos, todos jubilados, del barrio de Streathon, periferia sur de Londres. Como se ve por su look -visten remeras con la leyenda “Queen”-, son incondicionales de la corona británica.

Charlando con LA NACION, el vocero del grupo, John, que tiene 67 años y que solía trabajar de asistente de chef, viudo, cuenta que todos ellos se conocieron hace 25 años, cuando el Reino Unido también vivió momentos extraordinarios de duelo luego de la trágica muerte de Diana Spencer, la “princesa del pueblo”, en un accidente de auto en París. “Esa vez, de casualidad, nos conocimos mientras acampábamos para seguir de cerca todos los eventos, y nunca más nos separamos. Todos los 31 de agosto, con muchos otros fans de la realeza, la recordamos a Diana, pero también somos grandes admiradores de los demás miembros de la familia Windsor, que seguimos a todos lados”, asegura.

No ocultan que están consternados por la muerte de la reina Isabel, “la única monarca que conocí”, subraya John, que se protege del frío húmedo de la noche con un gorro con la Union Jack repleto de pins con fotos de la realeza.

“Para mí la reina Isabel II comenzó a venirse abajo cuando perdió a su marido, el príncipe Felipe, en abril del año pasado”, asegura. “Ellos eran dos almas gemelas, estuvieron juntos durante 57 años… Y él era su roca”.

Cuando le saco una foto a los cuatro amigos, riendo me dicen que son ellos “The Fab Four”, como le decían a los Beatles.

John lleva puesto un gorro con la Union Jack repleto de pins con fotos de la realeza Elisabetta Piqué

Con ojos brillosos, John cuenta que en dos ocasiones estuvo con la reina Isabel. “Una vez fue en 2004, cuando inauguró una fuente para lady Diana. Yo me vestí de rey y le comencé a dar flores, una para cada uno de sus hijos y cada uno de sus nietos. Otra vez la vi en su cumpleaños 90 en el castillo de Windsor, en 2016″, evoca. “Esa vez le dije: ‘Muy feliz cumpleaños su majestad: en su noventa cumpleaños, nosotros todos estamos orgullosos de usted, estamos tan orgullosos, que esperamos que Dios la bendiga y que Dios salve a la reina’. Y ella me respondió con una sonrisa lindísima”, agrega. Esas imágenes fueron captadas entonces nada menos que por la BBC, evoca. ¿Entonces los “Fab Four” son famosos? “No, no creemos en la fama, nosotros creemos en la monarquía”.

El grupo de fans está acampando desde que murió la reina, el jueves pasado. Por eso están por pasar la tercera noche a la intemperie. Y están preparados: llevan sillas plegables, bolsas de dormir, comida, termos. Aunque su programa, cuentan, es levantar campamento mañana para mudarse y volver a armarlo unas diez cuadras más allá, en la zona de Westminster. El objetivo es asegurarse que podrán integrar enseguida la fila de miles y miles de personas que se espera que a partir del miércoles próximo por la tarde, invadirán Londres para darle el último adiós a la reina en la capilla ardiente que se instalará en Westminster Hall, el Parlamento. “Ya firmamos el libro de condolencias online, pero queremos sí o sí poder rezar ante el féretro de la reina que nos acompañó durante toda la vida. Ella fue una figura inspiradora”.

¿Qué piensan de su sucesor, el rey Carlos III? “Va a ser un buen rey porque ha sido entrenado por su madre desde muy pequeño. Él sabe mucho. Además, él es alguien preocupado por nuestro planeta, tiene sintonía con la gente y tiene sentido del humor. Va a ser un rey fantástico”, asegura John, que cuenta que una vez, en 2012, también tuvo la oportunidad de ver de cerca al entonces príncipe de Gales. “Me acerqué y le regalé un antiguo libro de colección de cuándo él era un niño”, recuerda.

Al igual que sus amigos, John está convencido de que “la monarquía está en buenas manos con Carlos y también con la reina consorte, Camilla”. Estoy muy contento con ellos y no veo la hora de que llegue el año próximo para ver su coronación”, dice. Entonces, los “Fab Four” volverán a estar ahí, firmes, al pie del cañón, para acompañar el evento.

Aunque su gran sueño, confiesa, finalmente, es ver a William, flamante príncipe de Gales, en el trono. “No sé si estaré vivo entonces. Si no estoy, lo veré desde el cielo”.