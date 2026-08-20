El vendedor de autos de Bélgica que se convirtió en príncipe tras confirmarse su parentesco con la familia real

El príncipe Laurent de Bélgica ha reconocido legalmente a Clément Vandenkerckhove, un exvendedor de automóviles de 26 años, como su hijo y heredero.

Vandenkerckhove, fruto de la relación entre el miembro de la realeza y la cantante belga Wendy Van Wanten, fue incorporado discretamente a la familia del príncipe Laurent durante una ceremonia en el ayuntamiento hace seis meses, aunque los detalles apenas han trascendido ahora.

Si bien se convierte formalmente en príncipe, no recibirá una asignación de la Casa Real.

El nuevo príncipe ha tenido varios años para acostumbrarse a la idea de tener un padre miembro de la realeza y recientemente declaró que aún no estaba seguro de si empezaría a utilizar el apellido de su padre, Sajonia-Coburgo.

“Puede que quiera hacerlo, pero estoy orgulloso del apellido Vandenkerckhove”, declaró al periódico Het Nieuwsblad.

El príncipe Laurent de Bélgica tuvo una relación con la cantante Wendy Van Wanten de la cual nació Clément Vandenkerckhove Getty Images

“Si renunciara a ese apellido, sería una traición a todo lo que mi madre ha hecho por mí”.

La prueba de ADN

Clément no formará parte de la línea de sucesión al trono de Bélgica, a diferencia de su media hermana, la princesa Louise, y sus medios hermanos, los príncipes Aymeric y Nicolas. Tampoco participará en actos públicos de la realeza.

Vandenkerckhove ya es conocido por los belgas, ya que fue protagonista de un documental de la televisión flamenca el pasado mes de septiembre, en el que relató cómo llegó a conocer a su padre.

Su padre había mantenido una relación con Wendy Van Wanten —cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove— antes de casarse con la princesa Claire en 2003.

Durante el documental de la cadena VTM, Clément contó que se encontró con el príncipe por casualidad en un centro comercial en 2013, sin saber quién era. No fue hasta que cumplió 16 años cuando su madre le reveló la identidad de su padre.

Cuatro años más tarde, reunió el valor para llamarlo por teléfono y, tras varias conversaciones más, se conocieron en persona; finalmente, el príncipe Laurent sugirió que se sometieran a una prueba de ADN.

“Fuimos juntos al hospital y recuerdo que él dijo: ‘Yo iré primero para que te sientas tranquilo’”, declaró a VTM. Posteriormente, recibió un correo electrónico del laboratorio que le informaba de una coincidencia de ADN del 99,5%.

El caso de la prueba de ADN del príncipe Laurent recuerda al de su padre, el exrey Alberto II, quien se sometió a un análisis tras una larga batalla legal. En 2020, Alberto admitió haber tenido una hija fruto de una relación extramatrimonial y terminó reconociéndola oficialmente.

Alberto II abdicó como rey de los belgas en 2013, cuando la cuestión de la paternidad se convirtió en un escándalo para la Casa Real. Delphine Boël, una conocida artista, ganó finalmente su batalla judicial y obtuvo el derecho a ostentar el título de princesa; ahora utiliza el nombre de Delphine de Sajonia-Coburgo.

En virtud de las modificaciones de la legislación belga realizadas en 2013, solo unos pocos miembros de la familia real tienen derecho a recibir asignaciones públicas: el rey Felipe, su padre el rey Alberto II, el príncipe Laurent y la princesa Astrid.

Por Paul Kirby

BBC Mundo