Elecciones en EE.UU.: ¿Podría Biden proclamarse ganador si Trump no lo reconoce?

WASHINGTON.- Frente a sus reiteradas denuncias de fraude y la autoproclamación de Donald Trump como vencedor, las elecciones en Estados Unidos plantearon una pregunta novedosa para sus 244 años de democracia, ¿qué pasa si el presidente no reconoce su derrota? ¿Puede Joe Biden proclamarse ganador?

La respuesta rápida a esa duda es que no es el presidente sino el Congreso el que certifica el ganador de una elección.

El presidente Donald Trump no necesita conceder una elección perdida a Joe Biden, aunque sería lo más elegante que se puede hacer y por lo general ha sido parte del país que se unió después de una campaña divisoria.Los expertos señalaron que es una costumbre y no una ley.

Según Kaitlan Collins de CNN, el presidente Donald Trump les dijo a sus aliados que no tiene intención de ceder ante Biden, incluso si su camino hacia la victoria en el Colegio Electoral está bloqueado.

Por lo general, hay dos elementos en una concesión electoral: un llamado al vencedor y un discurso a los partidarios.

Matthew Lebo, presidente del departamento de ciencias políticas de la Western University, dijo que "no le sorprendieron" las denuncias de Trump sobre un supuesto fraude.

"Ya estuvo insinuando esos comentarios y haciéndolos crecer durante cuatro años", explicó.

"En 2016, cuando ya había ganado las elecciones y se convirtió en presidente, se quejaba de que se había engañado a la gente sobre su supuesta derrota en el voto popular". Lebo sostuvo que le "cuesta mucho creer" que Trump aceptará la derrota si pierde. "No espero eso en absoluto", dijo.

El experto explicó luego cómo es el sistema para declarar al ganador. El momento de cualquier candidato para objetar la votación es cuando el recuento se halla a nivel estatal. Allí se pueden realizar las presentaciones judiciales correspondientes. Luego que los estados cuentan los votos, los resultados se presentan a una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

"El vicepresidente, que también es presidente del Senado, recibirá los votos electorales. Cada uno de ellos habrá sido certificado por los diferentes estados", explicó," y si hay más de 270 de esos votos electorales para Biden, entonces eso convierte a Biden en el ganador, en ese momento Trump dirá '¡Felicitaciones!' o, 'Me robaron la elección' ". Pero no es una cuestión que dependa de él.

Lebo dijo que los senadores pueden cuestionar los resultados de cada estado.

"Podría ser que haya un estado donde Biden tuvo la mayor cantidad de votos y Trump dice 'No, mucha gente en ese estado hizo trampa, y si no hubieran hecho trampa, yo no habría ganado, y por lo tanto, la votación de ese estado los votos deberían contar para mí '". Pero de todas maneras, en esa etapa, serán los senadores los que deberán dar su aprobación para que los tribunales aborden el tema.

Si la polémica toma más tiempo que hasta el 21 de enero para determinar un ganador, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convertirá en presidenta, explicó Lebo.

Agencias AP y ANSA

