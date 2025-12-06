Un ataque en un bar clandestino en Sudáfrica deja al menos 12 muertos

JOHANNESBURGO.– Hombres armados asaltaron el sábado un bar clandestino en Pretoria, la capital de Sudáfrica, y mataron al menos a doce personas, incluyendo tres menores, informó la policía.

Se trata del último de una serie de tiroteos que han conmocionado a este país de 63 millones de habitantes golpeado por la delincuencia.

“Un total de 25 personas fueron tiroteadas”, indicó la vocera de la policía Athlenda Mathe. Diez murieron en el lugar de los hechos, en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de Pretoria, mientras que otras dos personas fallecieron en el hospital.

La tragedia se desencadenó cuando tres hombres armados irrumpieron en el bar ilegal que funciona dentro del albergue alrededor de las 4.30 de la madrugada, hora local, y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de hombres que estaban bebiendo en el lugar.

“Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis”, indicó Mathe.

Un niño de 12 años y una joven de 16 figuran entre los fallecidos.

Se desconocen los motivos del tiroteo y no se han realizado detenciones.

La policía indicó que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva e instó a los residentes a permanecer alerta mientras continúan los esfuerzos para detener a los atacantes.

En una importante ofensiva, entre abril y septiembre de este año la policía cerró 12.000 de estos bares clandestinos, definidos con la palabra irlandesa “shebeen”, y arrestó a más de 18.000 personas en todo el país.

Según datos policiales, en ese mismo período fueron asesinadas un promedio de 63 personas por día en todo el país.

Sudáfrica, el país más industrializado del continente, lucha contra una delincuencia y una corrupción muy arraigadas, alentadas por organizaciones criminales. Muchas personas poseen armas de fuego registradas para defensa personal, pero muchas otras armas ilegales circulan en el país.

El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, impulsada por robos y violencia de pandillas.

“Estamos enfrentando un serio desafío en lo que respecta a estos locales de venta de bebidas alcohólicas ilegales y sin licencia”, dijo Mathe, y agregó que es allí donde ocurren la mayoría de los tiroteos masivos.

“Personas inocentes también quedan atrapadas en el fuego cruzado”, dijo a la emisora ​​pública SABC.

En octubre, dos adolescentes murieron y cinco resultaron heridos en un tiroteo entre pandillas en Johannesburgo, la capital financiera del país.

En otro incidente ocurrido en mayo, hombres armados mataron a ocho clientes en una taberna de la ciudad de Durban, al sureste del país.

El año pasado, 18 personas de una misma familia fueron asesinados a tiros en una casa rural en la provincia de Cabo Oriental del país.

Hannes Coetzee, consejo municipal para la Seguridad Ciudadana en Saulsville dijo que “la ciudad continuará tomando medidas drásticas contra los puntos de venta ilegal de bebidas alcohólicas, las violaciones de las ordenanzas, y otras actividades que ponen en peligro a los residentes”.

“Este es un momento doloroso para la comunidad de Saulsville”, agregó Coetzee, y señaló que la ciudad estaba “indignada por este acto de violencia sin sentido”.

Aunque el gobernante Congreso Nacional Africano tuvo un desempeño relativamente débil en las elecciones de 2024 y tuvo que formar un gobierno de coalición, sigue siendo el partido político más popular en Sudáfrica. Y el actual presidente del país, Cyril Ramaphosa, que se desempeña en el cargo desde 2018, sigue siendo el líder más popular del país.

