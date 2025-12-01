Elecciones en Chile: Kast y Jara consolidan sus estrategias y Parisi anunció su decisión antes del balotaje

SANTIAGO, Chile.– La campaña en Chile ha entrado en su tramo más decisivo y las estrategias previas al balotaje del 14 de diciembre quedaron claramente perfiladas. José Antonio Kast redujo su presencia televisiva y evitó escenarios no controlados; Jeannette Jara, en cambio, intensificó su exposición pública con el objetivo de acortar la distancia que reflejan los sondeos.

En un fin de semana marcado en Chile por la Teletón y sus 27 horas de transmisión solidaria para recaudar fondos en beneficio de niños con discapacidad, la agenda política se ha desplazado hacia un clima emocional y televisivo. Con la conversación pública contenida en ese ambiente, las campañas han continuado avanzando con menor visibilidad.

En ese contexto, ya había destacado la ausencia de Kast hace un par de días en instancias de debate y, especialmente, en Las Dos Caras de la Moneda, el programa de Don Francisco, y donde históricamente los postulantes al sillón presidencial mostraron una faceta menos estructurada y más íntima.

Por ello, que la figura televisiva más emblemática del país no haya logrado entrevistarlo derivó en una frase que se expandió rápidamente en el ambiente político: “A Don Francisco no se le dice que no”.

Pese al revuelo, Kast y Jara coincidirán en tres debates antes del balotaje, aunque otros espacios han quedado fuera tras la negativa del republicano. Entre ellos el debate de Mega, el programa del propio Don Francisco y Bad Boys, el streaming asociado al electorado de Franco Parisi en YouTube, adonde tampoco ha asistido Kast y donde sí había confirmado Jara. Ese público —joven, móvil y sensible al discurso económico— es considerado clave para disputar el voto que aún no está resuelto.

Este lunes, de hecho, hubo novedades en relación al electorado clave de Parisi, quien quedó tercero con un casi un 20% de los votos. El candidato del Partido de la Gente anunció que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que se medirán en el balotaje y llamó a votar nulo tras una consulta virtual realizada entre sus militantes. De ellos, un 78% se pronunció por la opción del voto nulo, mientras un 20% se decantó por apoyar a Kast y solo 2% lo hizo por Jara.

Mientras tanto, las encuestas registraron la semana pasada un escenario estable pero no homogéneo. El sondeo de Panel Ciudadano UDD midió 50% para Kast y 34% para Jara, con 16% indeciso. Proyectado sobre base 100 —sin blancos ni nulos— la cifra se movió en torno a 60/40.

Data Influye, en tanto, registró 79% de electores con decisión tomada, 11% con posibilidad de modificarla y 10% indefinido. En una simulación de votación inmediata, Kast obtuvo 49% frente a 34% de Jara, con 14% blanco/nulo y 3% de abstención proyectada.

Estrategias

La lectura de los analistas permitió observar la lógica detrás del distinto comportamiento de ambos comandos. Para Hernán Campos, académico de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, la estrategia del republicano respondió a cálculo más que a repliegue.

“En vista del favoritismo que mostraba Kast en las encuestas, parte de su estrategia ha sido evitar la exposición y enfrentar situaciones de riesgo para su campaña”, explicó a LA NACION. Campos indicó que la campaña optó por limitar apariciones para reducir costos y sostuvo que el tramo final quedó concentrado en consolidar, no en expandir.

El politólogo también advirtió que el rediseño territorial posterior a la primera vuelta fue determinante.

“Tras los resultados parlamentarios, los candidatos conocieron con mayor precisión qué contingente podían desplegar y dónde. Eso ha impactado las decisiones del comando”, señaló.

En el caso de Jara, identificó un plan más ofensivo: “Su estrategia estuvo cruzada por preparación y actitud desafiante hacia Kast. Si el despliegue territorial lograba instalarse, la brecha podía estrecharse”, dijo, destacando que la candidata no ha buscado protegerse, sino crecer.

El candidato opositor chileno, José Antonio Kast, eligió consolidar las bases en vez de salir a buscar nuevos votantes

Desde otra perspectiva, José Francisco Lagos, director del Instituto Res Pública, descartó que Kast hubiera estado en silencio. “No creo que pueda sostenerse que Kast ha estado en silencio ni bajo perfil. Una cosa es que haya optado por no participar en más debates de los previamente acordados, y otra distinta es que esté en silencio. Al contrario, está aplicando una estrategia distinta, que es recorrer las distintas regiones del país, especialmente en aquellas donde tiene más oportunidades de crecimiento y presentando planes para su eventual gobierno”, indicó a LA NACION.

Sobre la relación entre despliegue y voto efectivo, agregó: “Ambas candidaturas tuvieron presencia en medios y terreno. En segunda vuelta influye tanto lo que hace un candidato como lo que hace el otro. El escenario es binario”. Lagos planteó que la decisión electoral terminó marcada más por prioridades sociales que por el volumen de campaña.

Jeannette Jara optó por una estrategia de mayor exposición

La tercera lectura provino de Mario Herrera, cientista político de la Universidad de Talca, quien ubicó la estrategia del republicano en un patrón conocido. “Fue la táctica clásica de los candidatos que van ganando: despliegue territorial controlado más que exposición permanente. Kast llegó con la agenda pública ordenada y con su mensaje principal instalado”, evaluó en diálogo con este medio.

Sobre Jara, advirtió una exigencia simultánea: “Su desafío ha sido doble. Para atraer voto Parisi, propuestas económicas concretas; para sumar moderados, señales de contención. Exposición y territorio debían venir juntos, porque ninguna de las dos variables funcionaba sola”, subrayó. Herrera sostuvo que las dos campañas actuaron en coherencia con su posición inicial: “Kast no debía arriesgar; Jara necesitaba buscar”.

Los especialistas han coincidido en que el tramo final no dependerá del volumen de actividad, sino de su eficacia para mover intención de voto. Campos lo resumió con claridad: “Mientras que Jara replanteó su campaña haciendo énfasis en sus propuestas y adoptando una postura más ofensiva, Kast se ha mostrado más cauto y concentrado en ampliar su base de apoyo (…) El posicionamiento previo pesará más que lo que se diga en la última semana”, sentenció.