Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria

SANTIAGO, Chile.- Decenas de migrantes que quieren salir de Chile quedaron varados en la frontera con Perú, que restringió la entrada en momentos en que intentan cruzar corridos por la amenaza del candidato conservador chileno José Antonio Kast de expulsarlos luego a la fuerza.

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, 2200 km al norte de Santiago, muestra decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

“No nos quieren dejar entrar a Perú, hay miedo porque nos vayan a sacar a la fuerza”, afirmó un migrante venezolano que prefirió no ser identificado al medio digital The Clinic. El canal peruano Radio Tacna difundió en tanto imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

“Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú“, dijo a la prensa el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, sin precisar un número.

El conservador Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre próximo en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los cerca de 330.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad.

“A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia", dijo Kast en un video publicado este viernes en sus redes sociales.

Perú refuerza las fronteras

Del lado peruano, el presidente interino José Jerí dijo este viernes en X que convocó una reunión extraordinaria de ministros para declarar “el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia” en la frontera con Chile.

“Nuestras fronteras se respetan”, dijo el mandatario, que viajó el domingo a la región fronteriza de Tacna, donde habló por primera vez de planes de una emergencia.

Jerí anunció su intención de militarizar las fronteras del sur de Perú a fin de contener la violencia que azota a su nación, la que atribuyó en gran medida a la falta de atención en los puntos fronterizos. Expresó además que tanto la policía como los agentes de migraciones intensificarían los controles de identidad.

Pese a que el despliegue militar aún no se hizo efectivo, las autoridades peruanas ya endurecieron los controles en algunas localidades, entre ellas en la frontera con Chile, donde la tensión se elevó este viernes y llevó al gobierno chileno a intensificar los diálogos diplomáticos a fin de evitar una nueva crisis humanitaria en la zona.

El general Arturo Valverde, jefe policial de la región policial de Tacna, dijo que se incrementó la vigilancia en la frontera a la espera de la declaración de emergencia.

“Es un problema que se está presentado con la venida de bastantes extranjeros indocumentados en busca de pasar a nuestro país", dijo Valverde a la estación de televisión Canal N. “Los indocumentados o los que no tienen su pasaporte y su visa no pueden ingresar”, afirmó.

Casi 7,9 millones de venezolanos viven fuera de su país, el segundo desplazamiento más grande del mundo, según cifras publicadas a principios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Chile viven aproximadamente 700.000 y en Perú cerca de 1,5 millones. Colombia es el país de la región que más recibió, con 2,8 millones.

En abril de 2023 Perú decretó durante dos meses el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de migrantes de Chile. Las Fuerzas Armadas apoyaron entonces las tareas de la policía en el control interno.

