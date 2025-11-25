Kast suma apoyos clave del centro y recibe el respaldo del expresidente Eduardo Frei en plena carrera al balotaje

SANTIAGO, Chile.- El candidato derechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, recibió este semana apoyos claves del centro político, entre otros, del expresidente chileno Eduardo Frei.

Kast, que en la primera vuelta del 16 de noviembre quedó en segundo lugar con el 23,9% de los votos detrás de la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista (26,8%), se enfrentarán el 14 de diciembre en el balotaje.

Pero el candidato derechista viene sumando gran cantidad de apoyos. La mañana del lunes Kast se reunió con dirigentes del partido Demócratas, donde participaron el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, el vicepresidente de la agrupación, Jorge Tarud, además de otras autoridades de centro.

El candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, sonríe mientras sostiene papeles durante una conferencia de prensa después de una reunión con asesores de seguridad, en Santiago, el 24 de noviembre de 2025. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP) RODRIGO ARANGUA� - AFP�

En tanto, en la tarde, se reunió con la viuda del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Cecilia Morel, y sus hijos, donde la familia Piñera Morel entregó su respaldo a Kast de cara al balotaje.

Según reveló La Segunda, Kast sostuvo otra reunión clave ayer al ser recibido por el expresidente Eduardo Frei en su propio domicilio, en una cita que se extendió por más de una hora.

En dicho encuentro, además de Frei y Kast también estuvo la exprimera dama Martita Larraechea, y la hija de ambos, Magdalena.

Al término del encuentro Kast afirmó: “fui recibido en su casa por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile. Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos”.

Simultáneamente, la chilena Isabel Allende, de 83 años, considerada hoy la escritora viva más leída en lengua hispana, desmintió este martes haber dado su apoyo a Kast, a partir de la difusión de un viejo video donde habla sobre el actual candidato.

El que tenga oídos que escuché a Isabel Allende opinando sobre Kast. 👇 pic.twitter.com/PdO60ciZGs — Cristian 🤘 (@escalal) November 15, 2025

Aunque en ese video ella habla en términos aparentemente elogiosos sobre Kast, lo hace cuando el entrevistador compara al chileno con el actual presidente norteamericano Donald Trump. “Quiero decirles que yo no apoyo al señor Kast y anda circulando un video por ahí en que aparecen frases mías tomadas fuera de contexto que pueden dar la impresión contraria. Lamento que se use mi imagen para fines políticos”, señaló Allende en un breve video a través de su Instagram.

La autora de La casa de los Espíritus, Paula, De amor y de sombras, entre una treintena de best sellers dijo que “en lo personal no tengo nada en contra del señor Kast, a quien no conozco, pero no estoy de acuerdo con su política ni con lo que él representa y ciertamente no respaldo su candidatura”. Allende es una férrea feminista y defensora de los derechos de las mujeres y ha sido una ácida crítica del actual presidente de Estados Unidos, país donde reside desde 1988 y tiene la ciudadanía desde 1993.

Elogios entre Kast y Frei

En cuanto a la relación entre Kast y Frei, a comienzos de junio, en una entrevista con EmolTV, el derechista se había referido al exmandatario como “un verdadero estadista”. Y luego reconoció: “quizás no supimos apreciarlo cuando era presidente”.

En tanto, el expresidente Frei a través de una declaración difundida este martes señaló que en el encuentro intercambiaron “ideas sobre el futuro de Chile”, y definió la conversación como “franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos”.

También expresó su coincidencia con Kast “en los temas esenciales en este momento para nuestro país”. “He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”, agregó.

El presidnete Gabriel Boric, saluda al expresidente Eduardo Frei. (AP Photo/Esteban Felix) Esteban Felix - AP

Mencionó también que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

“Nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”, añadió.

El exmandatario sostuvo que la reunión con Kast “me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos. Desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

Agencia ANSA y El Mercurio/GDA