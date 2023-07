Elecciones en España: con el impulso final por el debate, Núñez Feijoó se consolida en las encuestas frente a Pedro Sánchez

escuchar

BARCELONA.- Cuatro días después del debate cara a cara entre los dos aspirantes a la presidencia de España, el socialista Pedro Sánchez y el conservador Alberto Núñez Feijóo, se ha ido consolidando la noción entre la opinión pública que el líder del Partido Popular se impuso con claridad. Y así lo reflejan las encuestas: el PP ha frenado la remontada del PSOE de las dos semanas anteriores, y Feijóo ya acaricia la Moncloa. Todavía faltan ocho días para las elecciones generales, y aún es posible un nuevo giro de guión, pero al actual mandatario se le va acabando el tiempo y los recursos a su alcance.

Los sondeos no ofrecen un único pronóstico, y parece que la ideología del medio les otorga un cierto sesgo. Mientras los diarios de la derecha auguran una mayoría absoluta holgada al binomio de PP y Vox, en el bando progresista, El País solo los ha situado cerca de ese objetivo tras el debate televisivo. En la última foto de su encuesta diaria, el diario muestra este viernes al PP con una intención de voto del 32,6%, lo cual le permitiría lograr 136 escaños, que, junto a los 39 del grupo de ultraderecha Vox, sumarían 175. Quedarían a solo uno de la mayoría absoluta. Mientras tanto, el PSOE pasó del 29,7% de intención de voto a comienzos de la semana a 29,1% este viernes, lo que representaría 110 bancas en el Congreso.

El tracking de encuestas diarias de El País

El CIS, el instituto de opinión pública, es el único que concede una victoria al PSOE, pero su credibilidad está por el suelo después de haberse equivocado en los últimos comicios locales y municipales, siempre sobrevalorando a los partidos en el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Este último ahora se presenta bajo la marca Sumar.

“El PSOE lo tiene muy complicado, sobre todo después del debate”, sostiene el analista Josep Ramoneda, que coincide en dar a Feijóo ganador “por goleada”. En los últimos días, se ha especulado en la prensa sobre si Sánchez había subestimado a su oponente, o si simplemente no se preparó bien para la contienda. En todo caso, como desde la Moncloa se había vendido que Feijóo no quería un solo debate porque sabía que lo perdería, el hecho de que sucediera lo contrario magnificó el resultado. “Aunque los estudios dicen que los debates no suelen cambiar el voto de muchos electores, un 2% arriba o abajo puede ser decisiva en una elecciones ajustadas como estas”, apunta Ramoneda.

Nunez Feijóo en un acto de campaña, el 13 de julio, en Burgos CESAR MANSO - AFP

Los últimos días, Sánchez ha justificado su pobre actuación en el debate por “la sarta de mentiras” que vertió su adversario, y sus constantes interrupciones. Los periodistas especializados en fact-checking han certificado que algunos datos ofrecidos por el líder conservador, como que el gobierno de Sánchez ha creado menos empleo que el de Rajoy, son falsos. No obstante, también han subrayado que el líder socialista presentó cifras que, si no son mentira, al menos son ambiguas o interpretables.

Sin muchos más ases en la manga, el PSOE parece haber fiado todas sus opciones a una gran movilización de los votantes progresistas ante el miedo de que la ultraderecha de Vox entre en el Ejecutivo. Este escenario ya se ha materializado en la Comunidad Valenciana, donde el jueves fue investido un gobierno de coalición entre los dos partidos del bloque de la derecha. En cambio, en otra región, Murcia, las diferencias entre PP y Vox a la hora de configurar el Gobierno regional podrían provocar una repetición electoral. De hecho, esta discrepancia entre comunidades parece responder a una estrategia de Feijóo para deslizar la idea de que su pacto post-electoral con Vox no está garantizado.

Pedro Sánchez se reunió con Gabriel Boric en Madrid este viernes Paul White - AP

Ahora que creen tener asegurada su victoria sobre el PSOE, los líderes del PP durante los últimos días han lanzado mensajes destinados a solicitar una mayoría tan clara que les permita gobernar en solitario. En un debate televisivo entre los portavoces en el Congreso, la popular Cuca Gamarra pidió el voto para poner fin a “la situación de bloqueo político”, debido al papel clave que desempeñan los “partidos situados en los extremos”. No obstante, ni en las encuestas más favorables al PP lo sitúan por encima de los 155 diputados, lejos de la mayoría absoluta, cifrada en 176.

Voto por correo

Una de las claves electorales puede ser la participación. Esta es la primera vez que los comicios se celebrarán en plena canícula, cuando buena parte de la ciudadanía está de vacaciones fuera de su residencia habitual. A falta de pocas horas para el cierre del plazo para pedir el voto por correo, ya lo habían hecho 2,3 millones de personas, más del doble que en las anteriores elecciones. Esto supone todo un desafío para Correos, que ha contratado personal adicional y ha ampliado los horarios de apertura de sus oficinas. Sin embargo, Feijóo ha sugerido que el gobierno estaría intentando dificultar el voto por correo por intereses partidistas, algo que le ha granjeado críticas por querer trasladar a España artimañas “trumpianas”.

Un acto de campaña del PP en Burgos CESAR MANSO - AFP

Este jueves, una de las novedades fue la entrada en campaña del rey emérito, Juan Carlos I. En un artículo del diario El País, se citaba a personas de “su entorno” que aseguraban que Juan Carlos I estaría planeando volver a España en caso de victoria de Núñez Feijóo el 23-J.

El rey emérito, que abdicó en 2014, se exilió en 2020 en Abu Dhabi después de la apertura de varias causas en la justicia por corrupción. Todas ellas, ya han sido cerradas porque los delitos fiscales ya prescribieron, o bien porque los actos fueron realizados cuando aún era inviolable por su condición de Jefe de Estado. En los últimos meses, Juan Carlos I ha ido preparando su retorno con visitas de corta duración para practicar una de sus pasiones, la vela.