Elecciones España 2026, EN VIVO: Sánchez y Feijóo disputan la presidencia y las últimas noticias del 29-N, voto a voto
En el padrón hay registradas más de 38,6 millones de personas; se eligen 350 diputados y 209 senadores; el Partido Popular parte como favorito, aunque necesitaría el apoyo de la ultraderecha para alcanzar la mayoría absoluta
Pedro Sánchez cerró su campaña en Madrid con nuevas críticas a Milei y buscó alimentar el relato de una remontada
MADRID.- Los principales candidatos cerraron este viernes la campaña electoral en España, una cuenta regresiva de poco más de 24 horas antes de elegir un nuevo presidente. Todavía con los ecos latentes del último debate entre los candidatos, el oficialismo aprovechó el impulso que tomó la noche del jueves en los estudios para alimentar el relato de una remontada histórica que le permita a Pedro Sánchez mantenerse cuatro años más en La Moncloa.
Por qué la oposición desconfía de Pedro Sánchez y agita el fantasma del fraude
MADRID.- La palabra “pucherazo” retumba en la boca de los opositores desde que Pedro Sánchez convocó a elecciones. Es la forma coloquial que usan los españoles para referirse al fraude, un término que se remonta al siglo XIX, cuando las boletas se guardaban dentro de ollas de cocina y, allí adentro, se manipulaban los votos para que los dos partidos dominantes en esos años pudieran turnarse en el poder.
La oposición volvió a agitar esta semana, a cuatro días de la elección, el fantasma de un “pucherazo” organizado por el Partido Socialista (PSOE) para permanecer en La Moncloa. Primero fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apenas comenzó la campaña, y este miércoles Alberto Núñez Feijóo, primer candidato del Partido Popular, insistió con una posible conspiración. En ninguno de los casos, los opositores aportaron pruebas o siquiera indicios de un posible fraude.
Quiénes pueden votar
Según consta en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística, podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.
De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.
En las Elecciones a Cortes Generales pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero.
Cómo se vota en España
Los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura.
Tras la celebración de las elecciones, se realiza el proceso de investidura del presidente del Gobierno de España, en el que el rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno, que debe conseguir una mayoría de votos a favor en el Congreso de los Diputados. Si el candidato no obtiene la confianza de la cámara, se inicia un periodo de dos meses en el que el rey puede proponer sucesivos candidatos.
El artículo 99 de la Constitución española indica que “el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
Pese a su alineamiento con Vox, en el Gobierno descuentan que Milei buscará acercarse a Núñez Feijóo si el PP gana en España
Enemistado con la administración de Pedro Sánchez, a quien Javier Milei incluso trató de ladrón y dictador en distintas oportunidades, el Gobierno libertario sigue con especial atención lo que pasará este domingo en las elecciones presidenciales de España, en cuya campaña el Presidente se metió de lleno en sus últimos viajes a ese país.
Encuestas de las elecciones España 2026: quién gana según los últimos sondeos entre PP, PSOE y Vox
Este domingo 29 de noviembre se celebran en España las elecciones generales, mediante las cuales la ciudadanía elige a los legisladores para ocupar las bancas en el Congreso, y así definir al próximo presidente del Gobierno español. En este sentido, muchos se preguntan quién gana según los últimos sondeos entre PP, PSOE y Vox.
Quiénes son y qué proponen los cuatro candidatos que se disputan la Moncloa
BARCELONA.– España celebrará este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas en una votación que puede marcar un cambio de ciclo político y poner fin a la etapa de Pedro Sánchez al frente del gobierno. El presidente socialista buscará otro mandato frente al avance del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, la formación ultraderechista de Santiago Abascal, que aspira a convertirse en socio indispensable de una eventual coalición de derechas. A la izquierda del PSOE, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau encabeza el Frente Amplio, que aspira a reunir los votos necesarios para reeditar una alianza con los socialistas.
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