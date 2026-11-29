MADRID.- La palabra “pucherazo” retumba en la boca de los opositores desde que Pedro Sánchez convocó a elecciones. Es la forma coloquial que usan los españoles para referirse al fraude, un término que se remonta al siglo XIX, cuando las boletas se guardaban dentro de ollas de cocina y, allí adentro, se manipulaban los votos para que los dos partidos dominantes en esos años pudieran turnarse en el poder.

La oposición volvió a agitar esta semana, a cuatro días de la elección, el fantasma de un “pucherazo” organizado por el Partido Socialista (PSOE) para permanecer en La Moncloa. Primero fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apenas comenzó la campaña, y este miércoles Alberto Núñez Feijóo, primer candidato del Partido Popular, insistió con una posible conspiración. En ninguno de los casos, los opositores aportaron pruebas o siquiera indicios de un posible fraude.