MADRID.- La periodista española Silvia Intxaurrondo desafió públicamente a la Junta Electoral Central (JEC) de su país después de que el organismo le abriera un expediente por presuntamente vulnerar la neutralidad informativa de la televisión pública, en un nuevo episodio de la creciente tensión entre los medios de comunicación y los principales dirigentes políticos de España, a cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La conductora de La hora de la 1, uno de los programas matinales de mayor audiencia del país, anunció este martes que recurrirá la decisión hasta agotar todas las instancias judiciales y cuestionó que se la investigue por haber formulado tres preguntas sobre la presencia de la ultraderecha en los medios públicos.

Absolutamente impresionante Silvia Intxaurrondo. Tiene los días contados en RTVE, pero se va a ir por la puerta grande. Si en España al menos la mitad de periodistas fueran como ella, otro gallo nos cantaría. Brava por ella. pic.twitter.com/bWUVcPvxlN — Miguel. (@miguelahc992) November 24, 2026

“No voy a renunciar a mis preguntas. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y en abrir debates”, afirmó durante la emisión de su programa.

El expediente se originó en una denuncia presentada por Vox, el partido que lidera Santiago Abascal, después de que Intxaurrondo planteara en su programa si la extrema derecha debía tener cabida en la televisión pública, si RTVE podía ser neutral mientras tenía la obligación de defender los derechos fundamentales y la igualdad, y dónde terminaba el pluralismo y comenzaba la normalización de los discursos discriminatorios.

Polémicas mediáticas antes de las elecciones

La periodista calificó de sorprendente la decisión de la Junta y cuestionó especialmente las condiciones de una eventual sanción, que oscilaría entre los 100 y los 1000 euros. Según explicó, el organismo contempla reducir el monto si reconoce su responsabilidad y paga voluntariamente. “¿A qué viene este regateo? La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago”, ironizó la conductora.

Intxaurrondo sostuvo que las preguntas se formularon durante un bloque de análisis y debate, en el que los colaboradores pudieron expresar posiciones discrepantes, incluso a favor de la presencia de todas las fuerzas políticas legalmente constituidas. También cuestionó que la Junta interpretara que sus referencias a la extrema derecha estaban dirigidas específicamente contra Vox.

La controversia tuvo además una dimensión política inmediata. La conductora dejó dos sillas vacías en el estudio, destinadas a las entrevistas que había previsto realizar con Abascal y con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la campaña electoral. Ninguno de los dos había confirmado su participación, pese a que el PP había anticipado inicialmente que su candidato asistiría.

Núñez Feijóo llega a un estudio de televisión antes de un debate televisado en directo con Pedro Sánchez, en Madrid, España Manu Fernandez - AP

El episodio se inscribe en una sucesión de enfrentamientos entre políticos y periodistas que convirtió a los programas de televisión y los podcasts en uno de los escenarios centrales de la campaña española.

La discusión había escalado la semana pasada después de que Abascal cancelara su participación en The Wild Project, el popular podcast del youtuber Jordi Wild, que cuenta con unos ocho millones de suscriptores. El dirigente de Vox se bajó de la entrevista después de reclamar garantías adicionales sobre la grabación y la difusión del material, a raíz de la polémica que había generado días antes su aparición en La Revuelta, el programa de David Broncano en la televisión pública.

El partido exigía conservar los derechos audiovisuales de la conversación, disponer de una cámara propia y evitar que el material fuera editado sin su intervención. Wild rechazó esas condiciones y cuestionó que un dirigente político pretendiera modificar a último momento las reglas que había aceptado originalmente. La decisión de Abascal provocó críticas incluso entre figuras del ecosistema digital cercano a la derecha, que cuestionaron la estrategia del partido.

Abascal se toma una selfie con una simpatizante durante un acto de campaña electoral en Logroño, en el noroeste de España CESAR MANSO - AFP

Su participación en La Revuelta también había generado un fuerte revuelo. El líder de Vox llegó acompañado por simpatizantes que alteraron el clima habitual del programa y protagonizó intercambios tensos con Broncano sobre el franquismo, la inmigración, el aborto y la violencia de género. La despedida, en la que el dirigente lanzó una advertencia al conductor, motivó incluso una reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escribió en X: “Amenazar sonriendo no es hacer humor. Es degradar nuestra democracia”.

La controversia alcanzó también al propio mandatario español, después de que el conductor de El Hormiguero, Pablo Motos, lo cuestionara públicamente por haber rechazado las invitaciones para participar de su programa. El presentador atribuyó la decisión a una combinación de “torpeza política o cobardía” y enumeró una serie de preguntas que quería plantearle sobre la gestión de las catástrofes naturales y los escándalos que afectan al oficialismo.

Esa misma noche, Motos recibió a Feijóo, en una entrevista en la que el líder opositor pudo exponer sus posiciones sobre cuestiones como las pensiones, el aborto, la eutanasia y la legislación sobre identidad de género.

La reacción de Feijóo

El propio Feijóo volvió a cargar este lunes contra la televisión pública y sus servicios informativos, a los que acusó de falta de neutralidad. “La Televisión Española parece una televisión norcoreana y los informativos son una vergüenza”, afirmó durante una entrevista en Antena 3.

El dirigente conservador prometió que, si llega al gobierno, RTVE volverá a regirse por criterios de “proporcionalidad y equidad” en el tratamiento informativo, de acuerdo con los resultados electorales y la representación de cada fuerza política. También cuestionó que productoras privadas reciban millones de euros de fondos públicos para elaborar programas para la corporación.

Pedro Sánchez aplaude durante un acto de campaña electoral en Alcorcón, en las afueras de Madrid, España Manu Fernandez - AP

Feijóo no detalló cuáles serían sus planes concretos para reformar la televisión pública, aunque insistió en la necesidad de “volver otra vez a cumplir la ley”. Sus declaraciones se produjeron en medio de las críticas del PP a la cobertura de RTVE y de la disputa por el papel de los medios públicos durante la campaña.

La Junta Electoral Central, por su parte, recordó en su resolución que RTVE y los profesionales que trabajan en sus programas tienen una obligación especial de neutralidad informativa durante los procesos electorales. No es la primera vez que el organismo interviene por contenidos de La hora de La 1: en 2021 había abierto otro expediente a la corporación por una entrevista a Rocío Monasterio, entonces candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Con información de El País