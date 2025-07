Elecciones municipales en Venezuela: Desinterés y abstención en una nueva farsa electoral del chavismo

BOGOTÁ.– La última parodia electoral montada por el chavismo obtuvo la misma respuesta contundente de los venezolanos, que decidieron quedarse en sus casas como ya hicieron en mayo durante los comicios parlamentarios y regionales. La abstención volvió a imponerse en un país que sigue en resistencia, pese al régimen de terrorismo de Estado impuesto por el chavismo, que no ha conseguido doblegar el espíritu de libertad de su población.

Los centros electorales montados para elegir alcaldes y concejales se mostraron tan vacíos como las calles, con unos cuantos miles de personajes repitiendo las mismas escenas que en mayo, como si se tratara del rodaje de una gran superproducción que nadie quiere ver. En Venezuela ya se votó, mañana hace un año, cuando la gente gritó que quieren el regreso de la democracia y el retorno de sus nueve millones de familiares repartidos por el mundo. La comparación de las imágenes de entonces con las de hoy, bajo los mismos parámetros, explican con precisión el estado de depresión nacional que viven hoy los venezolanos.

En esta foto difundida por la Presidencia venezolana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones municipales en Caracas el 27 de julio de 2025. ZURIMAR CAMPOS - Venezuelan Presidency

Los protagonistas de la gran farsa, que ya lleva muchos capítulos, intentaron malabarismos imposibles, como el de Jorge Rodríguez, jefe negociador de la dictadura, que primero inventó que “la abstención no existe porque es un fantasma, sencillamente es inexistente, al final lo importante es qué candidato obtuvo más votos”.

Horas más tarde, cambió el discurso, alegando “gran afluencia” en los centros de votación que no se percibió como tal. El chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) acompañó las palabras de sus líderes con la extensión de dos horas más para votar, la misma pantomima que en anteriores elecciones pese a la evidente ausencia de colas. La famosa maquinaria del chavismo, esa que era capaz de arrastrar a la fuerza a más de un millón de personas además de coaccionar o engañar a muchos más, quedó de nuevo en evidencia. Casi nadie les hace caso y la falsa oposición creada desde el poder es tan marginal que sus candidatos declaraban con cara de póker ante unos pocos periodistas. Y a sus espaldas, un desierto.

Si las elecciones municipales de hoy se hubieran realizado con unas mínimas condiciones democráticas se hubieran repetido resultados parecidos a los del 28-J del año pasado y los candidatos de la oposición democrática serían alcaldes en el más del 99% de los casos. En 2024, según las actas electorales bajo protección hoy en Panamá, el chavismo sólo se impuso en dos municipios del Delta Amacuro y en alguno del estado Sucre.

Personas votan en un colegio electoral durante las elecciones municipales en Caracas el 27 de julio de 2025 JUAN BARRETO - AFP

Ni siquiera la amenaza de la imposición de un estado comunal, que la revolución bolivariana activa y desactiva cuando cree conveniente, consiguió atraer votantes a las urnas. El ensayo comunal pretende dibujar un nuevo sistema, algo extraño cuando tanto el Palacio de Miraflores como los amigos internacionales que pasan como observadores, replican una y otra vez el mantra aquel de que el venezolano es el “mejor sistema electoral del mundo”.

“Es que ya ni engañar pueden”, respondió desde la clandestinidad María Corina Machado ante la catarata de imágenes que confirmaban en redes sociales la soledad del chavismo. “Todas las caretas se cayeron, felicito a quienes contribuyeron a desnudar esta otra red de ataque y persecución”, añadió la líder opositora.

La vieja diatriba de una parte de la oposición, que dicta la defensa de todos los espacios posibles, quedó de nuevo pulverizada porque es el chavismo quien reparte a conveniencia esos espacios, tal y como ha hecho en las últimas elecciones.

Ni siquiera consiguió mayores réditos el esfuerzo propagandístico del aparato de desinformación público, que vende a Nicolás Maduro como el gran “protector” de la sociedad venezolana desde el regreso al país de los 252 deportados desde Estados Unidos a la megacárcel de Nayib Bukele y, sobre todo, desde que se conociera la semana pasada que la petrolera estadounidense Chevron volverá a extraer y producir oro negro en Venezuela.

Un hombre emite su voto durante las elecciones municipales, en Caracas, Venezuela, el 27 de julio de 2025. [e]MARCOS SALGADO - XinHua

Washington intentó mitigar el varapalo de esta decisión con la declaración de organización terrorista para el Cartel de los Soles, la fantasmagórica narcomafia de los generales chavistas. “Venezuela, siguen enviando drogas a nuestro país, han sido muy desagradables. Y no podemos dejar que esto pase”, certificó Donald Trump en sus redes sociales, horas después de que su secretario de Estado, Marco Rubio, subrayara que Maduro no es el presidente de Venezuela y “su régimen no es el gobierno legítimo”.

El propio Nicolás Maduro aprovechó las idas y venidas para mostrar su su desconcierto ante la “política bipolar” de Washington. “Hoy dicen algo y mañana lo contrario”, razonó el presidente de facto, que evita siempre la crítica directa contra Trump.

La embajada estadounidense en Venezuela contestó más tarde a Maduro al asegurar que su régimen criminal no durará para siempre “y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre”. Precisamente uno de los detenidos durante la última embestida chavista también se llama Simón Bolívar y es dirigente universitario en Caracas. El joven sigue desaparecido.