Elon Musk propuso una compra hostil de una aerolínea y recibió una dura respuesta de la empresa

Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, protagonizó un cruce con la aerolínea low cost europea Ryanair luego de que la compañía rechazara instalar el servicio de internet satelital Starlink en sus aviones. La disputa escaló cuando el magnate lanzó una propuesta de compra hostil y llevó el tema a una encuesta en redes sociales, a lo que la aerolínea respondió con ironía.

Desde la cuenta oficial de la empresa que dirige Michael O’Leary, con quien Musk mantiene un abierto enfrentamiento, publicaron una supuesta promoción aérea dirigida al empresario. “Fantástica oferta de asientos para idiotas, especialmente para Elon”, ironizaron.

“Musk sabe incluso menos sobre las reglas de propiedad de las aerolíneas que sobre la aerodinámica de los aviones”, arremetió O’Leary en un comunicado difundido este martes, en el que la empresa anunció una conferencia de prensa para mañana con el objetivo de desmentir el último posteo del magnate, en el que aludía a una posible compra de la aerolínea.

“El director ejecutivo de Ryanair, Michael O. Leary, ha convocado una rueda de prensa mañana [miércoles] a las 10:00 en Dublín para abordar (desenmascarar) el último tuit de Elon Musk”, señalaron desde la low cost.

Y con una chicana dirigida al magnate concluyeron: “Ryanair lanza una fantástica oferta de asientos para idiotas, especialmente para Elon y cualquier otro idiota de X. 1000 asientos por solo 16,99 euros solo ida. ¡Compra ahora antes de que Musk consiga uno!“.

Michael O’Leary is a retarded twat who needs to be fired. Put him out to pasture!



El conflicto con la aerolínea europea se desató recientemente ante la negativa de la low cost de contratar el servicio de Starlink. Sin embargo, las tensiones entre Musk y O’Leary no son nuevas, de hecho, el director ejecutivo de la aerolínea llegó a referirse al dueño de Tesla como un “idiota rico”.

Sin embargo, en los últimos días las fricciones entre ambos se exacerbaron luego que O’Leary explicara en una entrevista radial los motivos por los cuales la empresa desestimó el servicio de Starlink. “Lo que Elon Musk sabe sobre vuelos y arrastres sería cero. Tendríamos que poner una antena aérea en la parte superior del avión. Nos costaría unos 200 o 250 millones de dólares al año. En otras palabras, alrededor de un dólar extra por cada pasajero que volamos. Y la realidad para nosotros es que no podemos permitirnos esos costos”, argumentó el director de Ryanair en diálogo con Newstalk.

“Los pasajeros no pagarán por internet, por el uso de internet. Si es gratis, lo usarán. Pero no pagarán 1 euro cada uno por usar internet. Así que no lo vamos a poner a bordo. Francamente, no prestaría atención a nada de lo que Elon Musk ponga en el pozo negro de su llamado X. Él fue el tipo que abogó por la elección de Donald Trump. No le haría ningún caso. Es un idiota, muy rico, pero sigue siendo un idiota”, arremetió luego.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

La respuesta del dueño de X no se hizo esperar: “El director ejecutivo de Ryanair es un completo idiota. Que lo despidan”, sentenció Musk desde la red social.

“Está mal informado. Dudo que puedan medir con precisión la diferencia en el consumo de combustible, especialmente para un vuelo de una hora, donde la resistencia incremental es prácticamente nula durante la fase de ascenso debido al alto ángulo de ataque”, apuntó el multimillonario.

Musk acompañó su embestida contra O’Leary con una encuesta interactiva dirigida a sus seguidores en la que planteaba la compra de la aerolínea, la cual cosechó más de un 76% de aprobación.