Quiere su parte: Elon Musk reclama US$134.000 millones a OpenAI y Microsoft

Elon Musk reclama hasta 134.000 millones de dólares a OpenAI y Microsoft, argumentando que merece las “ganancias ilícitas” que recibieron por su apoyo temprano al emprendimiento de inteligencia artificial, según señaló una presentación judicial el viernes.

OpenAI ganó entre 65.500 y 109.400 millones de dólares gracias a las contribuciones del empresario multimillonario cuando cofundó OpenAI a partir de 2015, mientras que Microsoft obtuvo entre 13.300 y 25.100 millones, dijo Musk en la presentación ante el tribunal federal antes de su juicio contra las dos compañías.

OpenAI, Microsoft y los abogados de Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral.

OpenAI calificó la demanda de “infundada” y parte de una campaña de “acoso” por parte de Musk. Un abogado de Microsoft indicó que no hay pruebas de que la empresa “ayudara e instigara” a OpenAI.

Las dos empresas impugnaron el reclamo de Musk por daños y perjuicios en una presentación separada el viernes.

Musk, que dejó OpenAI en 2018 y ahora dirige xAI con su competidor chatbot Grok, alega que el operador de ChatGPT violó su misión fundacional en una reestructuración de alto perfil a una entidad con fines de lucro.

Un juez de Oakland, California, dictaminó este mes que un jurado escuchará el juicio, que se espera que comience en abril.

En su declaración, Musk afirma que aportó unos 38 millones de dólares -el 60% de la financiación inicial de OpenAI- ayudó a contratar personal y a los fundadores con contactos clave y aportó credibilidad al proyecto cuando se creó.

