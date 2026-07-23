Empresas turísticas lanzan campañas contra la Argentina tras la derrota en el Mundial 2026

LONDRES.– Algunas empresas europeas vinculadas al turismo y los viajes lanzaron en los últimos días campañas y mensajes con tono crítico hacia la Argentina, en una reacción que coincide con la derrota de Inglaterra ante el seleccionado sudamericano en la semifinal del Mundial de la FIFA 2026 y la victoria de España por sobre el equipo de Lionel Messi en la final.

Tras la derrota de la selección argentina frente al equipo liderado por Lamine Yamal en la instancia decisiva, empresas europeas y usuarios en redes sociales aprovecharon la alta visibilidad del evento para difundir contenidos críticos y de burla hacia la Argentina, combinando estrategias de marketing con lógica viral.

Las acciones —replicadas en redes, newsletters y sitios corporativos— incluyeron chicanas futbolísticas y recomendaciones de destinos turísticos vinculados a países rivales, en sintonía con hashtags y formatos de la cultura meme que privilegiaron el humor ácido y el tono provocador para maximizar alcance e interacción.

La campaña de Ryan Air contra la Argentina

La aerolínea irlandesa Ryanair difundió un provocador mensaje publicitario tras la caída de la Argentina para promocionar sus rutas hacia España. “Argentina, estás fuera. El VAR no pudo ayudarte esta vez. Volá a España para aprender a jugar. Mejor suerte la próxima vez”, dice el guion, que rápidamente generó reacciones en redes sociales por su tono irónico y desafiante, en línea con el estilo irreverente que la compañía suele utilizar en sus campañas.

En otra acción de alto impacto, la aerolínea Ryanair publicó en X durante la final del mundial, una imagen de la bandera de la Argentina intervenida con la leyenda “VARgentina”, en alusión crítica al uso del VAR y a supuestos beneficios arbitrales. La publicación respondía a un anuncio de una página deportiva que informaba de la anulación de un gol de la selección española.

La filial británica del grupo TUI Group, Thomson Holidays, se sumó a esta lógica de marketing desafiante con una campaña en redes sociales en la que difundió una lista de destinos recomendados para vacaciones, pero con un gesto deliberado: Argentina aparecía tachada. El posteo, de tono irónico y visual simple, replicó el lenguaje de los memes y las “listas negras” digitales para capitalizar el clima futbolero tras el Mundial 2026, en una estrategia orientada más a la viralización que a la promoción directa de paquetes turísticos.

Fuentes del sector señalaron que algunas agencias y plataformas digitales registraron picos de interacción al vincular sus promociones con el resultado deportivo.

Las campañas negativas pueden funcionar como una estrategia indirecta para desviar la demanda hacia otros países o paquetes ofrecidos por las mismas empresas.

La campaña contra la Argentina comenzó mucho antes de la derrota en la final. En la previa, la aerolínea española Iberia se sumó a la ola de chicanas en redes sociales y publicó en Instagram un mensaje dirigido a aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas: “Rumbo a una final que se juega en español. A ver quién vuela más alto”. Con un guiño tanto futbolístico como aeronáutico, la compañía apeló a la rivalidad en tono humorístico para capitalizar la visibilidad del evento.

La aerolínea World2Fly, de la división de viajes del Grupo Iberostar, adoptó un tono distinto al de otras compañías y aprovechó la final para lanzar un guiño pro argentino en sus redes sociales. En un mensaje que combinó felicitaciones a España con una apelación a los lazos entre ambos países, destacó que “hay partidos que terminan con un ganador, pero conexiones que duran todo el año”, al tiempo que promocionó su nueva ruta directa Madrid–Rosario a partir de octubre, reforzando la idea de cercanía y oportunidad turística más allá del resultado deportivo.

En ese contexto, un episodio polémico se vivió a bordo de un vuelo comercial cuando, en plena final del Mundial, un piloto español hizo un anuncio que desató primero euforia y luego indignación entre pasajeros argentinos. Primero aseguró por altavoz que la selección argentina se había consagrado campeona, algo que minutos después quedó en evidencia como una broma. El comentario, calificado por varios viajeros como de mal gusto, generó sorpresa y malestar en un contexto de alta sensibilidad por el resultado deportivo.