En apenas dos semanas, Uruguay alcanza a la Argentina en vacunados per cápita

Uruguay, el buen alumno de la pandemia, comenzó tarde con la vacunación. Mientras otros países de la región, como Chile o la Argentina, avanzaban con la inoculación de su personal de salud y otros grupos prioritarios, Montevideo seguía sin acuerdos en vista, en medio de un aumento de casos de coronavirus.

Finalmente, el 22 de enero, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que el país había cerrado un trato con Pfizer para el suministro de dos millones de dosis de su vacuna y otro con Sinovac por 1,75 millones de unidades. Además de las 1,5 millones de dosis del mecanismo Covax.

Pero un mes después del anuncio del mandatario, el día que Paraguay comenzó su campaña de inmunización, Uruguay se convertía en el único país de América del Sur que no había recibido su primer cargamento de dosis.

Sin embargo, unos días más tarde llegaron las primeras dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, y el 27 de febrero, el país inició el plan de vacunación al personal considerado esencial, centrado en médicos, enfermeros y administrativos de centros asistenciales, y la situación pronto comenzó a cambiar. ”Hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo (...) y es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en el país”, dijo entonces el ministro de Salud, Daniel Salinas, en conferencia de prensa.

Dos días más tarde, Uruguay inició su plan de inmunización masiva contra el coronavirus en unos 90 vacunatorios. Dadas las características de la vacuna, el gobierno decidió que el plan de inmunización inicie con educadores, policías, bomberos y militares menores de 60 años.

Desde entonces, el país ha administrado un total de 134.085 dosis, según los datos oficiales disponibles hasta hoy. Eso significa que en menos de dos semanas, el país ha inoculado aproximadamente 3,89 personas de cada 100, casi la misma cantidad que la Argentina (3,98), que lleva una ventaja de dos meses en el proceso de vacunación. Según Our World in Data, que aún no ha actualizado las cifras de vacunados, estos valores se mantienen en 3,53 para Uruguay y 3,65 para la Argentina. Se espera que mañana Uruguay supere a la Argentina.

En pocos días, Uruguay entró en carrera y se posicionó como cuarto en el ranking de dosis administradas por cada 100 personas de América del Sur, después de Chile, Brasil y la Argentina.

Además, el país está aumentando su capacidad de vacunación y pronto alcanzará el objetivo de aplicar 30.000 dosis diarias.

En tanto, se espera que alrededor de 460.000 dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer lleguen entre el 10 de marzo y el 26 de abril. Las primeras dosis de este fármaco, con el cual el Gobierno acordó una compra de dos millones, estarán reservadas a personal de la salud. Además, otra tanda de 1.558.000 dosis de Sinovac arribarán al país a partir del 15 de marzo. El Gobierno espera recibir en marzo un total de dos millones de dosis.

Los viales de la vacuna CoronaVac, desarrollada por la firma china Sinovac llegaron a Uruguay la semana pasada Lillian Suwanrumpha - AFP

La vacunación no es obligatoria, pero las autoridades insisten con que se trata de un acto de solidaridad. ”Es muy importante la conciencia colectiva, la misma que nos diferenció en el mundo como para no hacer un ‘lockdown’. La misma que nos permitió dominar el crecimiento exponencial que se insinuaba en diciembre o enero, y que ahora estamos teniendo un rebote, porque también hay que decirlo”, dijo Salinas.

Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en la región por su exitoso control de la pandemia, Uruguay registró a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos. El último registro, da cuenta de 65.527 contagios y 666 muertes por Covid-19 en el país de 3,4 millones de habitantes.

