En Aragón, el PSOE sufre otra debacle a manos del Partido Popular y Vox vuelve a crecer

MADRID.– Desgastado por la corrupción, el Partido Socialista (PSOE) acumuló anoche una segunda derrota histórica en el calendario electoral español: igualó su peor resultado en Aragón, una comunidad del este de España, como había ocurrido en diciembre pasado en Extremadura.

Esta vez, el golpe fue aún más duro para Pedro Sánchez porque la candidata del PSOE era la exministra de Educación y portavoz del gobierno, Pilar Alegría.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, logró la reelección para el Partido Popular (PP) con el 34% de los votos, pero no le alcanzó para cumplir el objetivo de gobernar sin Vox.

El partido de la ultraderecha española ratificó su tendencia en alza, como había ocurrido en Extremadura, y volvió a duplicar la cantidad de votos que había obtenido en los comicios de 2023, con casi el 18%.

Azcón, que había adelantado los comicios para gobernar en solitario, volverá a sentarse a negociar su investidura con Vox. “Aquí hay un sólo ganador, que es el Partido Popular”, dijo el candidato ganador desde la sede del PP en Zaragoza.

Azcón enseguida atacó a Alegría, su rival en las urnas: “No íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado. Y ha obtenido la peor de las derrotas”, lanzó.

La victoria, sin embargo, trajo un sabor agridulce para el partido opositor. Alberto Núñez Feijóo diseñó un calendario electoral con elecciones municipales desdobladas a lo largo de todo el año para que Sánchez sume descrédito con cada una de las derrotas.

Pero el líder opositor no contó con que no sería el PP quien saldría más fortalecido de esos comicios municipales, sino Vox, que hasta ahora duplicó los votos tanto en Extremadura como en Aragón.

Azcón adelantó las elecciones en Aragón, que estaban previstas para 2027, con el argumento de que tal como estaba planteada la distribución de fuerzas en el parlamento no podía aprobar el presupuesto y, por lo tanto, tenía dificultades para gobernar.

Sin embargo, el PP perderá ahora dos diputados en comparación con las elecciones anteriores, bancas que quedaron en manos de Vox. Es decir, tendrán que negociar con la ultraderecha, que ahora está fortalecida.

“Si el Partido Popular quiere cambiar la política cuenta con nosotros. Si el Partido Popular quiere continuar con sus políticas nos mantendremos como hasta ahora, afuera de los gobiernos en las comunidades autónomas”, advirtió Abascal apenas conocidos los resultados.

Se espera entonces que Vox imponga nuevas condiciones para apoyar a Azcón en Aragón, un nuevo escenario que podría replicarse en otras comunidades.

Los números de Vox ratifican el éxito de la estrategia de Abascal, que nacionalizó la elección. El líder de la ultraderecha apuntó en Aragón especialmente al electorado en el interior, enojado por el acuerdo Unión Europea - Mercosur, que podría perjudicar a la agroindustria española.

Vox fue uno de los pocos partidos que se opuso a la firma del convenio entre los bloques continentales.

Abascal confía en que estos comicios municipales cumplan un efecto de “bola de nieve” para que su partido pueda lograr resultados igual de contundentes en la próxima cita electoral, en Castilla y León, el próximo 15 de marzo.

La contracara de la derecha es el socialismo. Alegría, la candidata de Sánchez, sufrió una derrota histórica al obtener apenas el 24% de los votos.

Sólo había cosechado un peor resultado en 2015, cuando Podemos estaba en auge y dejó al socialismo con apenas el 21%.

Los 18 escaños obtenidos en los comicios de anoche son los mismos que en aquella caída electoral.

Después de hacer autocrítica por el resultado, la candidata socialista utilizó anoche la conferencia de prensa para cuestionar al ganador: “Hoy el Partido Popular es aún más rehén de la ultraderecha”.

El panorama electoral para Sánchez es desafiante. La próxima cita, dentro de un mes en Castilla y León, lo enfrenta al desafío de revertir dos derrotas consecutivas.

Como ocurrió con Extremadura y Aragón, esta comunidad también está gobernada por el PP.

Y la siguiente cita será Andalucía, la comunidad con más electores de España, que deberá votar antes de junio.

Las encuestas dan allí como favorito para la reelección de Juan Manuel Moreno, que se posiciona como uno de los máximos dirigentes del PP junto con Ayuso.

Aunque ha sido un experto en eludir todo tipo de crisis durante sus siete años de gestión, Sánchez no logra detener la caída del socialismo.

A los casos de corrupción, que lo debilitaron durante todo 2025, se le sumó el accidente de trenes en Adamuz, que dejó 46 muertos y que expuso la crisis del sistema ferroviario, que todavía no puede reponerse de las consecuencias del choque de trenes.

Esta semana, el presidente español había logrado imponer agenda cuando anunció la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 16 años, lo que motivó una discusión mediática con Elon Musk, dueño de X.

Pero la derrota en Aragón volvió a hundir a Sánchez, que tendrá que dar explicaciones internas por haber elegido a Alegría como candidata.

Los conflictos para Sánchez no empiezan ni terminan en Aragón. El gobierno enfrentará este lunes una huelga de maquinistas de trenes que promete generar un caos en el transporte de media y larga distancia, que se suma a las suspensiones y los retrasos que se multiplicaron desde el accidente. El presidente español tendrá que sostener públicamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya renuncia reclama la oposición.