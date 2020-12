En fotos: a los 20 años, el japonés Yuki Tsunoda se suma a la Formula 1

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 15:07

Ayer se anunció la incorporación de Yuki Tsunoda como nuevo piloto de la escudería AlphaTauri Honda para la próxima temporada.

El piloto, de 20 años, tuvo un ascenso meteórico a la Fórmula 1, que comenzó en 2018 cuando ganó el F4 Japanese Championship. En 2019 logró el 9º lugar en FIA F3 con tres podios y una victoria; siguió su campaña debut en la FIA F2, en la que fue tercero. Será el piloto más joven de la parrilla 2021 y el decimoctavo japonés que participa en la Fórmula 1.

Yuki Tsunoda compitiendo para la escudería Carlin Buzz Racing, durante la duodécima ronda del Campeonato FIA de Fórmula 2 en el Circuito Internacional de Bahrein, el 4 de diciembre de 2020 Crédito: Red Bull Content Pool

"Como la mayoría de los pilotos de carreras, mi objetivo siempre ha sido correr en la Fórmula 1, así que estoy muy contento con esta noticia. Quiero agradecer a la Scuderia AlphaTauri, Red Bull y al Dr. Marko por brindarme esta oportunidad, y por supuesto a todos los de Honda, por todo su apoyo hasta ahora en mi carrera, brindándome grandes oportunidades para competir en Europa. También debo agradecer a los equipos con los que he corrido para llegar a este punto, particularmente a Carlin, con quien he aprendido mucho este año. Me doy cuenta de que llevaré conmigo las esperanzas de muchos fanáticos japoneses de la F1 el año que viene y haré todo lo posible por ellos", dijo.

Yuki Tsunoda, de Japón, durante su primera prueba de F1 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola, Italia, el 4 de noviembre de 2020 Crédito: Red Bull Content Pool

Tsunoda durante la prueba de pilotos jóvenes de F1 en el circuito de Yas Marina el 15 de diciembre de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Crédito: Red Bull Content Pool

A los 20 años el japonés Yuki Tsunoda se suma a la Formula 1 Crédito: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda sale a la pista durante la prueba de pilotos jóvenes de F1 en el circuito de Yas Marina el 15 de diciembre de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Crédito: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda posa para un retrato durante su primera prueba de F1 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola, Italia Crédito: Red Bull Content Pool

Tsunoda conduce el auto de Formula 1 de la Scuderia AlphaTauri durante una prueba en Abu Dhabi, el 15 de diciembre de 2020 Crédito: Red Bull Content Pool

Tsunoda conduce el auto de Formula 1 de la Scuderia AlphaTauri durante una prueba en Abu Dhabi, el 15 de diciembre de 2020 Crédito: Red Bull Content Pool

El joven Tsunoda se prepara para salir a la pista en el circuito Yas Marina, en los Emiratos Árabes Crédito: Red Bull Content Pool

Tsunoda durante la prueba nocturna en el circuito Yas Marina de los Emiratos Árabes Crédito: Red Bull Content Pool

Fotos: Red Bull Content Pool

