escuchar

PARÍS.- Viktor Orban o el chantaje como método de política exterior. El primer ministro húngaro obtuvo este miércoles el desbloqueo de unos 10.000 millones de euros para su país, en vísperas de una cumbre clave que Budapest amenazaba desde hace semanas con hacer fracasar.

La luz verde de la Comisión Europea (CE) suscitó de inmediato vivas reacciones en el Parlamento europeo, donde los diputados fustigaron la “debilidad” de Bruselas frente al “chantaje” del primer ministro húngaro.

Por su parte, la Comisión explicó que ese desbloqueo se debió a las reformas emprendidas por Budapest para cumplir con una serie de condiciones que debían mejorar la independencia del sistema judicial húngaro.

En total, 21.000 millones de euros de fondos europeos destinados a ese país siguen congelados por la UE en el marco de diferentes procesos de violación del Estado de derecho reprochados a Hungría.

Pero Orban no tiene cura. Apegado a la política del chantaje, el premier húngaro había amenazado con bloquear las importantes decisiones sobre la adhesión de Ucrania, que el bloque debe tomar este jueves y el viernes durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE, incluida una ayuda europea de 50.000 millones de euros, en forma de donaciones a Kiev.

El presidente ruso, Vladímir Putin (d), se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, al margen del Foro de la Franja y la Ruta en Pekín. - - Kremlin

El ultranacionalista húngaro, único dirigente de la UE que mantuvo estrechos lazos con el Kremlin después de la invasión de Ucrania por Rusia, reclama la organización de un “debate estratégico” entre los 27 sobre el futuro de las relaciones con Kiev.

Insensible a mil presiones, Orban no había modificado hasta ahora un milímetro su posición. “Ucrania está tan lejos de las condiciones de una adhesión a la Unión Europea como Mako lo está de Jerusalén”, dijo el miércoles, utilizando una expresión popular en su país, que alude a la situación de los judíos del pueblo húngaro de Mako.

Para el premier húngaro, el informe de 30 páginas de la Comisión sobre las siete precondiciones de ingreso de Ucrania al bloque es “parcial y falso”.

“Ninguna de esas precondiciones fue respetada”, afirmó, rechazando la posición de Bruselas para la cual Kiev ha cumplido parcialmente cuatro de esas siete condiciones, realizando “progresos substanciales”. La Comisión estima que Kiev puede completar lo requerido antes de marzo, fecha en la cual terminará su examen y definirá el mandato de negociación.

Este jueves, Orban reforzó su postura: “No hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar”, dijo el húngaro al llegar a Bruselas. “Será necesario volver a este asunto más tarde, retornar cuando las precondiciones sean cumplidas”, zanjó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky dan una rueda de prensa conjunta tras unas conversaciones en Kiev. ANATOLII STEPANOV - AFP

Chantaje

El miéroles, Ursula Von Der Leyen, insistió en la necesidad de seguir apoyando a Kiev. “Debemos dar a Ucrania lo que necesita para ser fuerte”, dijo la presidenta de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo.

Pero las reacciones del hemiciclo tras el anuncio del desbloqueo de fondos a Hungría no fueron de beneplácito.

“La señora Von Der Leyen entrega el mayor soborno de la historia de la UE al autócrata y amigo de Putin, Viktor Orban. La señal es desastrosa: el chantaje da resultados”, reaccionó el eurodiputado alemán Daniel Freund (Verdes).

Transparencia Internacional también expresó su “firme oposición” a la decisión, juzgando que enviaba la señal de que “la destrucción de la sociedad democrática puede permanecer impune si se utilizan simples reformas cosméticas”, aludiendo a las escasas reformas realizadas por Budapest para obtener esos fondos.

Los presidentes de cuatro grupos del Parlamento Europeo, Manfred Weber (Partido Popular Europeo-PPE, de derecha); Iratxe García Pérez (Socialistas y demócratas); Stephane Séjourné (Renew Europe); Philippe Lamberts y Terry Reintke (Verdes) escribieron una misiva a la presidenta de la Comisión para expresar su oposición al desbloqueo, juzgando que las condiciones sobre la independencia de la justicia en Hungría “no han sido cumplidas”.

Balazs Gaal, del Comité húngaro de Helsinki (HCC) de defensa de los derechos humanos, indicó por su parte que “las reformas requeridas por Bruselas no tuvieron, hasta el momento, ningún impacto sustancial” y que “en términos de Estado de derecho, Hungría sigue siendo la oveja negra de la UE”. Gaal lamentó un “catastrófico timing (…) en momentos en que Hungría hace todo lo posible por promover la narrativa rusa en su guerra contra Ucrania”.

En total, unos 21.700 millones de euros de fondo de cohesión previstos para Hungría para el periodo 2021-2027 habían sido suspendidos en diciembre de 2022 por la UE, en espera de que Budapest realizara reformas.

Para conformarse a las exigencias de Bruselas en el terreno judicial, Orban tomó algunas medidas -que entraron en vigor en junio- en favor del restablecimiento del poder y la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, la modificación del funcionamiento de la Corte Suprema y la limitación de las posibilidad para el gobierno de recurrir a la Corte Constitucional para anular las decisiones de los tribunales.

La Comisión explicó que el resto de los fondos destinados a Budapest seguían bloqueados, debido a las preocupaciones sobre la ley anti-LGBT, las violaciones a la libertad académica y el derecho de asilo, las condiciones de otorgamiento de los mercados públicos y los conflictos de interés.

Con excepción de una cuota de 920 millones de euros recientemente autorizados a título de adelanto, la UE también congeló la entrega de fondos del plan de reactivación húngaro de un monto de 10.400 millones de euros -6500 millones de subvenciones y 3900 millones de préstamos, en espera de progresos en materia de Estado de derecho.

Después de haber repetido una y otra vez que “Ucrania es el país más corrupto de Europa”, todos los ojos están puesto ahora en lo que hará Viktor Orban este jueves, cuando la cumbre europea inicie sus debates sobre la adhesión.