En otro repliegue de Europa, el Ejército de EE.UU. cancela la movilización de 4000 soldados a Polonia

WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos canceló el despliegue de una brigada de más de 4000 soldados a Polonia, en una nueva desescalada que se suma a las anunciadas por Donald Trump en otros países de Europa, en medio de las fricciones con sus socios de la OTAN.

La cancelación del despliegue en Polonia fue anunciada el miércoles en una reunión conjunta entre el Mando Europeo y el Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, y coincide con el desprendimiento militar en suelo europeo que pregona el jefe de la Casa Blanca.

Un oficial del Ejército había confirmado previamente la decisión al medio especializado Army Times, tras un silencio inicial del Pentágono. La decisión afecta a la 2ª Brigada Blindada de Combate de la 1ª División de Caballería, con más de 4000 efectivos.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, habla con los medios al llegar a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas Geert Vanden Wijngaert - AP

El Army Times recordó que durante una audiencia del Congreso el martes sobre la situación presupuestaria del Ejército, ni el secretario del Ejército, Dan Driscoll, ni el general Christopher LaNeve, subjefe del Estado Mayor del Ejército, mencionaron la cancelación del despliegue.

Pero la noticia se había difundido entre los afectados, es decir los soldados convocados y sus familias, que comenzaron a cruzarse mensajes ante el desconcierto de la orden de desarmar las valijas y echar atrás en los preparativos personales, familiares y profesionales que estaban en marcha para enfilar a Polonia.

Más de 10.000 soldados estadounidenses están estacionados en Polonia por rotación, de acuerdo con la información, y se esperaba que la brigada se desplegara durante nueve meses. De hecho, había arriado su bandera el 1 de mayo en su base en Fort Hood, Texas, en preparación para el despliegue de las tropas.

Según el plan de despliegue, parte del escalón avanzado de la 2ª Brigada Blindada de Combate ya se encontraba en Polonia y el equipo estaba en tránsito.

Soldados polacos durante un ejercicio con tropas extranjeras de la OTAN (Archivo) WOJTEK RADWANSKI - AFP

La nueva medida devolvería el número de tropas estadounidenses en Europa a los niveles previos a 2022, según Army Times, antes de que Rusia invadiera Ucrania e iniciara una guerra que no tiene visos de finalizar, con permanentes bombardeos sobre todo sobre infraestructura civil en Ucrania y con los sucesivos intentos de negociación terminados en fracaso.

Recortes en otros países

El Pentágono anunció a fines de abril que planeaba retirar unos 5000 soldados estadounidenses de Alemania, tras las críticas públicas de Trump al canciller alemán Friedrich Merz y a los líderes de otros estados miembros de la OTAN por no involucrarse directamente en la campaña de Irán.

El Ejército norteamericano mantiene una presencia masiva en Alemania desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Según cifras del Departamento de Defensa, a diciembre del año pasado había más de 36.000 soldados en servicio activo destinados en bases de toda Alemania, junto con casi 1500 reservistas y 11.500 civiles.

Algunos de los efectivos que están siendo trasladados fuera de Europa podrían regresar a Estados Unidos y luego ser desplegados en el extranjero, según informaron funcionarios de Defensa, que describieron la medida como un esfuerzo por centrarse en las prioridades del Pentágono en el territorio estadounidense y la región del Indo-Pacífico.

Soldados estadounidenses toman parte de un ejercicio militar conjunto con tropas de otros aliados de la OTAN en Polonia (Archivo) Sebastian Kahnert - dpa

El vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que la retirada tendrá lugar en los próximos seis a doce meses.

“Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue de fuerzas del Departamento en Europa y responde al reconocimiento de las necesidades y condiciones sobre el terreno”, declaró Parnell en un comunicado. Trump dijo esa misma semana que “probablemente” consideraría retirar también las tropas norteamericanas de Italia y España.

El presidente norteamericano incluso amenazó recientemente con abandonar la OTAN, calificando a la alianza de “tigre de papel” por no entrar en la guerra. Pero una ley de 2023 impide que el presidente retire a Estados Unidos de la OTAN sin la aprobación del Congreso.

El secretario de Estado, Marco Rubio, renovó ese reproche de la Casa Blanca en declaraciones a la cadena Fox News, el miércoles de esta semana, donde volvió a arremeter contra sus socios del otro lado del Atlántico.

“Una de las razones por las que apoyé [en el pasado] a la OTAN es que nos otorgaba derechos de establecimiento de bases en Europa (…) Por lo tanto, cuando socios de la OTAN como España nos niegan el uso de estas bases, que constituyen la razón principal por la que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos: ¿cuál es entonces el propósito de la alianza?“, señaló.

Agencias AFP, Reuters y diario El País