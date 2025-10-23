En un desafío a Trump, Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5000 misiles rusos

WASHINGTON.- Estados Unidos lanzó su noveno ataque contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas y mató a tres personas que iban a bordo mientras navegaba en aguas del Océano Pacífico, informó el miércoles por la noche el ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, mientras crece la tensión con los gobiernos de Colombia y Venezuela.

El ataque del miércoles se suma a otro realizado el martes por la noche, también en el Pacífico oriental, en el que mató a dos personas.

Esos dos ataques ejecutados en 24 horas fueron distintos a los siete previos, que se llevaron a cabo en el Caribe.

Ataque del miércoles

El número de personas que murieron por los ataques estadounidenses contra lanchas suman al menos 37 desde que el mes pasado lanzó una ofensiva en la región contra el narcotráfico.

Los nuevos ataques representan una expansión del área de ataques militares estadounidenses hacia aguas frente a América del Sur, donde se trafica gran parte de la cocaína de los mayores productores mundiales.

En su publicación, Hegseth hizo una analogía entre la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos declaró después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la ofensiva del gobierno de Donald Trump.

El Ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth Omar Havana - AP

“Así como Al-Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra en nuestra frontera y contra nuestra gente”, expresó Hegseth.

Consultado sobre el ataque del martes, Trump insistió en que la Casa Blanca tiene “autoridad legal”, frente a los cuestionamientos por los bombardeos, de los que luego se difunden pocos detalles de las embarcaciones atacadas o las personas asesinadas.

“Se nos permite hacer eso”, dijo, y afirmó que, a la larga, podrían efectuarse ataques similares en tierra.

“Los golpearemos muy fuerte cuando vengan por tierra”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Legisladores de ambos partidos políticos han expresado su preocupación de que Trump ordene acciones militares sin recibir autorización del Congreso ni proporcionar muchos detalles. El presidente dijo el miércoles que planea “informar” al Parlamento sobre su estrategia.

Ubicado junto a Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió tales ataques. “Si la gente quiere dejar de ver botes con drogas que estallan, dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump Alex Brandon� - AP�

En el primer video publicado por Hegseth el miércoles, se ve un pequeño bote -medio lleno de paquetes color marrón- desplazándose en el agua. Varios segundos después, la embarcación explota y queda a la deriva en llamas.

El segundo video muestra otra lancha moviéndose rápidamente antes de ser alcanzada por una explosión. Imágenes posteriores muestran paquetes flotando en el agua.

El gobierno estadounidense no ha intentado enjuiciar a los ocupantes de las embarcaciones que ha atacado, luego de que devolvió a dos sobrevivientes de un ataque previo a sus países de origen: Ecuador y Colombia.

Posteriormente, las autoridades ecuatorianas liberaron al hombre que fue devuelto, diciendo que no tenían evidencia de que hubiese cometido un delito en Ecuador.

Escalada entre Trump y Petro

Mientras tanto, Trump y su par colombiano, Gustavo Petro, intercambiaron airadas amenazas el miércoles, mientras Estados Unidos anunciaba los ataques contra las embarcaciones en el Pacífico, más cerca de ese país sudamericano.

Trump calificó a Petro de “maleante” y sugirió que era un narcotraficante que estaba llevando a su país a la ruina. Petro a su turno dijo que se defenderá “legalmente con abogados estadounidenses”.

Trump dijo que la ayuda militar vital para Bogotá había sido cortada y advirtió a Petro, un crítico acérrimo de los ataques, que “tuviera cuidado”. En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó al líder colombiano “lunático”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DI� - PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DI�

El gobierno colombiano le pidió más tarde la Casa Blanca que “cese” los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe y reiteró un llamado a dialogar para detener la escalada diplomática de los últimos días.

“Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional”, reza la nota de la cancillería colombiana.

El gobierno de Petro, envuelto en fuertes tensiones con Trump, “rechaza la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico por parte de Estados Unidos”, añade el comunicado.

Bogotá reiteró “su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos” para “continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región” como venían haciéndolo “durante décadas”.

Maduro y sus “5000 misiles rusos”

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también protagoniza una escalada con Estados Unidos por los ataques en el Caribe, reveló que su país cuenta con 5000 misiles tierra-aire portátiles rusos para contrarrestar el despliegue de las fuerzas estadounidenses.

Venezuela denunció el despliegue como un ensayo general de una operación para derrocar a Maduro, a quien Washington acusa de dirigir un cártel narcoterrorista.

Nicolás Maduro, presidente venezolano PRESIDENCIA VENEZUELA� - PRESIDENCIA VENEZUELA�

En una ceremonia televisada con altos mandos militares, el miércoles por la noche, Maduro afirmó que Venezuela cuenta con misiles de corto alcance de fabricación rusa, conocidos como Igla-S.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder los Igla-S. Venezuela tiene nada más y nada menos que 5000 en los puestos clave de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad”, dijo Maduro. “El que entendió, entendió”, desafió.

“Que nadie se meta con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie”, agregó.

🇻🇪 El presidente venezolano Nicolás Maduro advierte de que tiene 5.000 misiles de defensa antiaérea para “garantizar la paz” https://t.co/hqpDgwEYYA pic.twitter.com/zwGodkIGWs — EL PAÍS América (@elpais_america) October 23, 2025

Los Igla-S, diseñados para derribar aviones que vuelan a baja altura, se han utilizado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta a la actividad militar estadounidense.

Agencias AP, AFP y ANSA