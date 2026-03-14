Desapareció en Los Ángeles y la encontraron seis años después en una escuela de Carolina del Norte

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que Karen Rojas, una niña desaparecida desde 2020, fue localizada en Carolina del Norte tras casi seis años sin rastro de ella. El caso comenzó el 1° de julio de 2020, cuando el Departamento de Servicios para Niños y Familias de la jurisdicción (DCFS, por sus siglas en inglés) notificó la desaparición de la joven de su vivienda en Duarte, en la localidad californiana.

La desaparición de la niña en Duarte en 2020

La niña fue identificada por la organización Missing People in America como Karen Rojas. Tras confirmarse su localización, el estado de su paradero fue actualizado en el sitio y actualmente figura como “esta persona ya no está desaparecida”.

El caso comenzó cuando el Departamento de Servicios para Niños y Familias reportó la desaparición de la menor desde su vivienda en Duarte Telemundo 52

De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el hecho se originó mientras el DCFS llevaba adelante una investigación relacionada con la menor.

Según indicaron las autoridades a medios como KTLA, la madre de la pequeña —quien tenía la custodia legal— dejó de comunicarse con los funcionarios del organismo durante el proceso.

Los investigadores sostuvieron que, tras interrumpir el contacto con las autoridades, la mujer habría llevado a la menor consigo, lo que motivó el reporte oficial de desaparición ante la policía.

La investigación del sheriff del condado de Los Ángeles

El caso permaneció sin resolución durante varios años. Sin embargo, el 6 de marzo de 2026, los detectives de la estación Temple del Departamento del Sheriff de Los Ángeles recibieron información que indicaba que Karen Rojas podría encontrarse en el condado de Washington, Carolina del Norte, según consignó CBS News Los Angeles.

Tras recibir ese dato, los investigadores se comunicaron con la Oficina del Sheriff del condado de Washington, que inició un procedimiento de seguimiento dentro de su jurisdicción.

Las autoridades locales realizaron verificaciones en la zona y finalmente lograron ubicar a la menor.

Dónde encontraron a la niña desaparecida durante casi seis años

En la investigación, los agentes localizaron a la menor inscrita en una escuela de Washington, en Carolina del Norte.

El teniente David Kearney, del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, explicó a CBS News Los Angeles que la niña había sido registrada en la institución educativa bajo un nombre falso y estaba matriculada en la escuela con un alias.

La investigación continúa mientras las autoridades coordinan acciones entre ambos estados Telemundo 52

La situación actual de Karen Rojas tras ser localizada

Las autoridades confirmaron que Karen Rojas fue recuperada de forma segura y quedó bajo custodia de protección infantil.

Según explicó el teniente Kearney a CBS News Los Angeles, actualmente la menor permanece bajo custodia protectora del Departamento de Servicios para Niños y Familias en Carolina del Norte.

El funcionario también señaló que un trabajador social del DCFS del condado de Los Ángeles viajaría al estado para reunirse con la niña.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Las autoridades de la jurisdicción californiana informaron que continuan el trabajo junto a los otros organismos para avanzar en el caso.

Kearney también indicó que la Oficina del Sheriff de Washington se comunicó con la madre de la niña. La mujer no se encuentra bajo custodia en este momento y su situación legal depende de la investigación que llevan adelante los detectives.