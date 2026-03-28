Una madre que desapareció sin dejar rastro hace 24 años se reunió con su familia

El misterio que envolvió la vida de Michele Hundley Smith durante 24 años llegó a un punto de inflexión este jueves en el condado de Rockingham, Carolina del Norte, en Estados Unidos. La mujer, quien se esfumó sin dejar rastro el 9 de diciembre de 2001, se reencontró con su hija Amanda tras un largo periodo en el que su paradero fue una incógnita absoluta para su entorno. La escena, cargada de tensión y alivio, ocurrió en las inmediaciones del palacio de justicia donde la mujer, de 62 años, debía responder por una causa pendiente desde antes de su desaparición.

El caso comenzó cuando Smith, entonces de 38 años, abandonó su domicilio en Eden para realizar compras navideñas. Según reportó la cadena WXII, su esposo denunció la ausencia semanas más tarde, lo que dio inicio a una compleja investigación con participación del FBI y múltiples agencias estatales. Durante años, sus tres hijos, que en aquel momento tenían 19, 14 y siete años, navegaron entre la angustia y la esperanza. Amanda Hundley, quien lideró la búsqueda a través de redes sociales bajo la consigna Bring Michele Hundley Smith Home, relató en diversas entrevistas cómo la falta de respuestas marcó sus vidas.

La desaparición de Michele Hundley Smith provocó una búsqueda desesperada de su familia durante años Michele Hundely Smith Home/Facebook

La revelación de que estaba viva surgió el pasado 20 de febrero, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham confirmó la localizó en una ubicación no revelada tras recibir una pista. Posteriormente, fue detenida por el Sheriff del Condado de Robeson debido a una orden de arresto activa por un caso pendiente, cuando condujo bajo los efectos del alcohol, ocurrido apenas un mes antes de su huida. Según indicó el medio New York Post, las órdenes de captura no prescriben, lo que obligó a las autoridades a proceder con su traslado ante la justicia.

El reencuentro frente al tribunal fue descrito por Amanda como una experiencia abrumadora y, según testimonios revelados por el medio WFMY News 2, el momento estuvo marcado por la sorpresa: la madre no reconoció inicialmente a su hija. Fue necesario que se le indicara la identidad de la joven para que se produjera el abrazo. “Fue raro, salvaje y emocional. Corrí hacia ella, la abracé y lloramos un poco”, confió la joven tras el encuentro. Por su parte, Smith, quien alegó ante los investigadores que su partida respondió a problemas domésticos continuos, se mostró reservada sobre los detalles de su nueva vida.

La postura de los hijos ante este retorno es dispar, ya que mientras Amanda optó por el perdón y la reconstrucción del vínculo, donde sostuvo que “la vida es demasiado corta para guardar rencor”, su hermano Randal se mostró mucho más distante. En diálogo con el medio Daily Mail, afirmó que no siente odio pero que, tras dos décadas de ausencia, considera a su madre como una extraña a quien no le corresponde el privilegio de conocer a sus nietos. Esta dualidad refleja la complejidad emocional que generó el hallazgo en una familia marcada por la ausencia prolongada.

Michele y Amanda compartieron un abrazo conmovedor WFMY News 2

El Sheriff Sam Page, quien lideró la investigación, enfatizó que, más allá de los motivos personales de Smith, el objetivo institucional fue cerrar un caso que permanecía abierto desde inicios de siglo. La mujer, que según reportes vivió en una comunidad pequeña al sur de Fayetteville, deberá comparecer nuevamente ante el juez el próximo 23 de abril para avanzar con el proceso legal pendiente. Mientras tanto, la atención mediática se mantiene sobre este desenlace que, si bien responde a las preguntas sobre su existencia, deja numerosas dudas sobre las motivaciones que la llevaron a abandonar a sus hijos hace más de dos décadas.

Para Amanda, el futuro inmediato es incierto pero esperanzador, ya que a pesar de los años perdidos, manifestó su deseo de establecer una relación, aunque reconoce la existencia de una “zona gris” en torno a las circunstancias de la partida de su progenitora. “No importa por qué lo hizo, sigue siendo mi mamá”, declaró a los medios tras salir del juzgado. El caso se convirtió en un símbolo de los límites entre el derecho a la privacidad y el impacto devastador que una desaparición voluntaria puede ejercer sobre los familiares que quedan atrás.