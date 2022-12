Entrevista al nuevo primer ministro de Perú: los objetivos de Dina Boluarte, la causa contra Pedro Castillo y el pedido de una “tregua”

escuchar

LIMA.- A solo un día de haber jurado como primer ministro, Pedro Angulo conversó con El Comercio sobre las protestas en Perú, a las que calificó como “rezagos de lo que fue la intentona del golpe de Estado” de Pedro Castillo, sobre los desafíos y prioridades del gobierno de la nueva presidenta Dina Boluarte, y agregó que la tregua con el Parlamento implica un período de colaboración de “unos tres o cuatro meses”.

–¿Cómo va a encarar el gobierno el control de las protestas sociales, sin caer en la represión que se dio en el efímero gobierno de Manuel Merino?

- Hay una disposición por parte de la presidenta Boluarte para que el Ministerio del Interior ponga energía en hacer respetar los derechos fundamentales de todas las personas, porque sabemos que los ciudadanos que intervienen las carreteras, que atentan contra la propiedad privada en realidad están dañando a otros ciudadanos y, en ese sentido, lo primero [que hace el gobierno] es una invocación a la paz social, lo segundo es la indicación de que la Policía actúe, pero siempre bajo los límites de la ley y respetando los derechos fundamentales. Lamentablemente, nosotros sabemos que en todas las épocas siempre hay infiltrados, siempre hay personas que tratan de que haya golpeados, fallecidos, inclusive, para decir que sus posiciones violentistas están triunfando y que el gobierno pues es un represor. Por ello es que nosotros seguimos invocando a la pacificación.

–La presidenta ha solicitado una “tregua política” al Congreso, pero ya hay algunas bancadas, como Perú Libre y Perú Democrático, que se niegan a dialogar. ¿Qué tan viable es que haya un tiempo de paz?

- Cuando nosotros expresamos esa voluntad [al diálogo] no quiere decir que se pueda obligar a las otras fuerzas a que realicen lo mismo. Lamentablemente, nosotros sabemos que hay bancadas que persiguen objetivos políticos y que no están colocando los intereses del país. Por lo menos, ya vino una mayoría que sí se ha reunido [con Boluarte] y hay otras citas que están pendientes. En ese sentido, ya estamos a nivel de gabinete desarrollando algunos puntos muy concretos que van a servir para las primeras acciones que van a caracterizar a este Gabinete. También estamos preparando nuestra presentación ante el Congreso para buscar la confianza.

–¿Y cuánto tiempo de tregua requieren?

- Nosotros hemos hablado de la luna de miel cuando hay un nuevo gobierno, se supone que la oposición espera y analiza lo que será la presentación del plan de gobierno, las primeras acciones y no se dedican pues a atacar, a criticar, a pretender demoler. Nosotros tenemos la intención del diálogo, no cerramos las puertas y ojalá que haya la misma respuesta por el bien del país. Y probablemente, [esta tregua implica] una colaboración de unos tres o cuatro meses.

–¿Cuáles serán las prioridades del gobierno de Boluarte?

- En principio yo lo que aprecio como fortaleza es que estemos en un gobierno de la primera mujer presidenta del Perú, y, además, se le ha sumado el tener ocho ministras. La lucha contra la corrupción que la presidenta Boluarte la ha destacado como fundamental. Ella puso una cláusula en relación a la lucha contra la corrupción y en ese sentido sí van a haber medidas concretas que ojalá encuentren consenso, porque eso es lo que va a desarrollar el país. Sabemos que lamentablemente no todos se suman, pero la voluntad del Ejecutivo va en ese sentido, de modo categórico.

–¿Cuándo tiene previsto solicitar el voto de confianza del Congreso?

- Probablemente, ese va a ser un tema que lo vamos a ver el miércoles en la primera reunión del Gabinete formal.

–Un sector de bancadas de izquierda refieren que no hubo un golpe de Estado de parte de Castillo, porque solo expresó una opinión. Incluso, el congresista Bellido dice, sin pruebas, que fue drogado. Y otros señalan que es un preso político. ¿Cuál es su postura?

- Yo creo que cuando hay cosas tan contradictorias se revela pues la falsedad de las mismas. Al comienzo hubo quienes tomaron distancia del presidente, luego ha habido los que primero lo rechazaron y ahora más bien lo tratan de victimizar. Yo veo en eso un cálculo político, tratan de colocarse de lado de las personas [que han salido a protestar]. Pero ellos están jugando a eso, y a no a ver los intereses del país, no a buscar el consenso ni la estabilidad económica.

–La presidenta Boluarte ha adelanto que visitará a Castillo en el penal de Barbadillo. ¿Es una buena idea considerando que el docente perpetró un golpe de Estado?

- Ella me parece que lo que ha manifestado ha sido un momento de sensibilidad, a ella le da pena, ha trabajado tiempo con el señor Castillo, enfrentaron un duro período de competencia electoral, vivieron muchas experiencias, y luego lo ve aparentemente caído, porque lo indujeron a presentar este golpe [de Estado]. Ella lo que piensa es que fue inducido por otras personas, que no fue una acción espontánea de él.

–¿Pero eso no es restar la responsabilidad de Castillo?

- Él, en su calidad de presidente, de cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuando hizo esa declaración y, además, pedidos particulares como que arresten a la fiscal de la Nación, trasgredió la ley y la Constitución, eso ya es un golpe de Estado. Que se discuta si fue tentativa acabada, inacabada, o hasta qué nivel se desarrolló, es otra cosa, pero penalmente hay una calificación y él es el único que lo pudo realizar; que le hayan instigado, convencido, si lo han amenazado, eso ya son cosas que se van a descubrir con el tiempo en la investigación. Pero que él haya podido ser instigado no disminuye la responsabilidad penal del expresidente.

–El presidente mexicano, Manuel López Obrador, no ha reconocido a Boluarte como jefa de Estado y ha calificado la captura de Castillo es un acto “violatorio a la democracia”. ¿A su juicio, existe una intromisión de México en los asuntos internos del Perú?

- Lo que el señor presidente de la República hermana de México hace es una opinión. Él no es abogado, nosotros estamos hablando en términos técnicos y constitucionales peruanos. Probablemente, a él le gana la emoción y también la política.

–¿Cuál es la posición del gobierno frente a la solicitud de asilo político hecho por los abogados de Castillo a México?

- Es un tema que se va a estudiar, en estos momentos debe estar en Relaciones Exteriores, que es el canal natural, pero la convicción del Ejecutivo a este momento es que la condición del señor Castillo es que está sometido al Poder Judicial, bajo un mandato de detención preliminar judicial. Y, evidentemente, este es un poder distinto, y en todo caso la cancillería buscará hacer las conversaciones…

–¿Le van a solicitar al gobierno mexicano negar asilo?

- No, nosotros no pensamos intervenir, sino estudiar la figura, pero algo que tenemos muy claro es que el señor Castillo está en manos del Poder Judicial y nosotros respetamos la independencia de ese poder, no se podría sacar al señor Castillo irregularmente de la situación legal que él está afrontando por sus propios actos…

–¿Para usted, el señor Castillo es o no un perseguido político?

- Definitivamente, no se trata de un perseguido político.

–Durante la administración de Castillo, se nombró a personas que no cumplían con los requisitos de idoneidad ni técnicos en altos cargos del Estado. ¿Qué harán ante este panorama?

- La presidenta Boluarte ha dicho que en este momento lo que prima nuevamente es la meritocracia y, en ese sentido, el mensaje lo ha dado precisamente con un Gabinete Ministerial, donde todos son personas experimentadas y conocedoras de su cartera, muchos han sido viceministros. Entonces, lo mismo va a suceder a nivel de las direcciones, viceministerios, ósea las personas que desconocen de los campos van a tener que salir y se va a ordenar nuevamente todo el aparato del Estado a nivel del Ejecutivo.

–En el Ministerio Público figuran 13 investigaciones en su contra. ¿Con esta mochila es el más apto para dirigir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?

- Yo sé que ha circulado unas copias de unas presuntas investigaciones que se realizan en mi contra, pero yo tengo en mis manos, en estos momentos, un reporte que lo hemos sacado en el día [domingo], donde figuran cinco investigaciones, en cuatro de ellas yo soy el agraviado y solamente en una yo he sido imputado y está archivada. Y se debe saber que las investigaciones en realidad suponen el simple hecho de haber recepcionado un documento y nada más, no se trata de procesos formales donde yo podría aducir presunción de inocencia, esto simplemente se trató de un caso donde hubo una denuncia y probablemente el fiscal no encontró ni pies ni cabeza y por eso lo archivaron. Es más, a mí nunca me notificaron sobre esto.

–Usted también tuvo una denuncia por acoso sexual que fue interpuesta por una fiscal adjunta y una asistente…

- Es un hecho absolutamente falso, recuerdo que más o menos en el 2009, 2010, yo estaba postulando a fiscal supremo y lo que ocurrió es que probablemente a un fiscal adversario se le ocurrió hacer una denuncia que como sabemos se pueden hacer falsas, sin nombre falso, con DNI falsificado, y los fiscales siempre tienen que recibirla, no la pueden rechazar, entonces eso puede haber motivado un registro. Pero cuando descubren que no tiene ni pies ni cabeza la archivan. Sin embargo, corrió y de vez en cuando los periodistas dicen que hubo eso, y presentan la foto de una fiscal que cuando trabajó en mi despacho era una asistente, yo nunca la conocí como fiscal. Ponen la foto de mi retiro del Ministerio Público que fue por mi propia voluntad, y con eso crean una historia que no está en los documentos.

–¿No se retiró del Ministerio Público para que esta denuncia no escale?

- Es que no había ninguna denuncia. A mí nunca me notificaron, no sé si existió, es poco o no nada lo que puedo decir, es una historia que se les ocurre a algunos de vez en cuando, y la levantan para tratar de dejarme mal.

–El gobernador regional de Apurímac ha informado que un joven ha fallecido en medio de las protestas en contra del Congreso y del gobierno de Boluarte. ¿Qué tipo de acciones va a tomar el Ejecutivo? ¿Se va a sentar a conversar con los manifestantes?

- Definitivamente que sí, ya hubo una decisión, probablemente van a viajar para allá [Andahuaylas] dos ministros y un viceministro. Lamentamos de ser cierta esa noticia, también me han dicho que hay un fallecido por una bala perdida, la Policía tenía orden de no disparar, entonces eso se tendrá que investigar para determinar de dónde ha procedido. Desgraciadamente, nosotros tenemos antecedentes que a veces entre ellos mismos disparan, ellos mismos han sacrificado gente con tal de hacer un daño de sangre para tratar de desprestigiar [al gobierno], desgraciadamente a esos niveles llegamos.

