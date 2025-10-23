Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo el 29 de noviembre y pondrá cara a cara a los dos mejores equipos de esta edición. Al igual que en los últimos años, será a partido único en una sede neutral, que en esta oportunidad será el Monumental de Lima, Perú, estadio donde se jugó la definición de 2019, con victoria de Flamengo por 2 a 1 frente a River.

El recinto es propiedad de Universitario, equipo que fue eliminado en octavos de final del presente torneo a manos de Palmeiras, y tiene capacidad para albergar hasta 80.093 personas. Se trata de uno de los dos escenarios más importantes de esa ciudad, condición que comparte con el estadio Nacional, donde habitualmente juega la selección de Perú y, a su vez, uno de los más grandes del continente.

El estadio Monumental de Lima, preparado para la final de la Copa Libertadores 2025 AP

En primera instancia la final del 2019, el único antecedente de un partido definitorio de la Libertadores en dicho estadio, se iba a jugar en Santiago de Chile. Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió la sede 18 días antes debido a que la capital del país trasandino atravesaba multitudinarias protestas violentas en las calles por un aumento en las tarifas del metro, que dispararon un gran descontento social generalizado.

Aún sin confirmación oficial, algo similar podría pasar este año. José Jerí, presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso, decretó “Estado de Emergencia” por 30 días en Lima por las protestas violentas en toda la ciudad. Si esto se extiende, la disputa del partido podría estar en riesgo. Cabe destacar que ya hubo un cambio de sede este año para la final de la Copa Sudamericana: pasó de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a Asunción, Paraguay.

Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.

vs. River 1, en el Monumental de Lima. 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.

vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo. 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.

vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil. 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca Juniors (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno

Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno