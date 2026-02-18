El Congreso de Perú elige un nuevo presidente interino tras la destitución de José Jerí: hay cuatro candidatos

LIMA.– El Congreso de Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el octavo en una década, al día siguiente de la destitución del mandatario interino José Jerí, despedido por falta de idoneidad para ejercer el cargo cuando faltan dos meses para la elección presidencial.

Los legisladores se reunirán a partir de las 18 hora local (20 en la Argentina) para votar por un nuevo jefe del legislativo, que automáticamente se hará cargo de la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril.

Un manifestante lleva un ataúd falso con la foto del presidente interino José Jerí, en Lima, Perú, el 17 de febrero de 2026 Guadalupe Pardo - AP

Cuatro congresistas se inscribieron como aspirantes, entre ellos la presunta favorita María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento en 2021 y vocera del partido Acción Popular.

Los otros candidatos son José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria; y Héctor Acuña, representante de un partido salpicado por corrupción.

Las elección será en sesión plenaria extraordinaria con voto secreto. Para ser elegido, un candidato debe obtener la mayoría simple de los presentes. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta.

Crisis institucional

“Vivimos en la incertidumbre”, se lamentó Erick Solórzano, médico de 29 años, que dijo que el cambio de presidente unas pocas semanas antes de las elecciones generales acentuó la “angustia” de los peruanos sin resolver los problemas de la vida diaria.

Perú atraviesa una ola de extorsiones que ha dejado decenas de muertos, altos niveles de pobreza y desempleo tras la pandemia, y el crecimiento interno de bandas criminales como el grupo venezolano Tren de Aragua.

Desde 2016, además, sufre una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un Poder Legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

El presidente interino destituido de Perú, José Jeri, sale del Palacio de Gobierno mientras su gabinete lo aplaude al fondo, en Lima, el 17 de febrero de 2026 CONNIE FRANCE� - AFP�

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

Edgardo Torres, un ingeniero industrial de 29 años, consideró que “los presidentes no duran por el tema de la corrupción”.

“Nosotros necesitamos un líder en un país tan inestable”, afirmó.

El Congreso destituyó el martes a Jerí por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, durante una sesión extraordinaria, en Lima, el 17 de febrero de 2026 HANDOUT� - Peruvian Congress�

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Su mandato debía garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas de abril.

“Esta crisis podría ser una carga electoral para los partidos que colocaron a Jerí en la presidencia, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori“, dijo Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

El Congreso de Perú en la sesión extraordinaria en la que se terminó destituyendo al presidente Jerí [e]Congress of the Republic of P� - XinHua�

La estabilidad del octavo presidente no está garantizada: "No se puede asegurar que quien reemplace a Jerí pueda llegar a julio de 2026″, apuntó el analista político Augusto Álvarez.

Jerí, de 39 años, reemplazó el 10 de octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

El expresidente interino enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha.

Quienes son los candidatos

Cuatro son los candidatos entre los que deberá decidir el Congreso para otorgar de forma temporaria la banda presidencial de Perú.

En primer lugar destaca la figura de María del Carmen Alva, abogada y madre de tres hijos de 58 años proveniente de una familia históricamente vinculada al partido Acción Popular, al que ella pertenece. Después de estudiar derecho en la Universidad de Lima, se especializó con maestrías en Gerencia Pública y Seguridad Social y una especialización en Derecho Laboral.

Desde el inicio de su carrera en el Estado, hace más de 20 años, se ha desempeñado como asesora legal de diversas bancadas del parlamento, así como del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La congresista María del Carmen Alva, el 4 de junio de 2022

Su salto al Congreso llegó cuando fue elegida representante de la capital, Lima, para el periodo legislativo de 2021–2026. Actuó entonces como presidenta del cuerpo legislativo al mando de la Mesa Directiva para el periodo 2021–2022, siendo elegida con 69 votos a favor en el Pleno parlamentario. Esta elección situó a la legisladora de derecha como una figura clave en el equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Alva es conocida también por su historial de polémicas con otros miembros del Congreso y encontronazos con la prensa peruana. Además de varios enfrentamientos verbales durante sesiones parlamentarias, la candidata ha sido cuestionada por presionar en una votación a una colega agarrándola por el cuello y ha sido acusada de discriminación.

Héctor Acuña. Fuente: X

“La señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país”, dijo en 2023 uno de sus compañeros de bancada, Darwin Espinoza, después de afirmar que la congresista había llamado “indio de mierda” a uno de sus colegas.

Otro de los candidatos es el hermano del actual candidato presidencial César Acuña, Héctor Acuña, un ingeniero civil de 68 años que ingresó a la política legislativa como representante del partido de derecha de su hermano, la Alianza Para el Progreso. Después de una serie de discrepancias, pasó por varias bancadas hasta llegar al partido Honor y Democracia, conformado principalmente por exaltos mandos de las Fuerzas Armadas.

Congresista José Balcázar en una sesión del Pleno Congreso de la República / Victor Vasquez

Del otro lado del espectro político se encuentra el abogado de 83 años José Balcázar, que ha sido magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia. Llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido que ganó la presidencia en 2021 con el candidato Pedro Castillo, condenado en 2025 a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión por su fallida tentativa de autogolpe de Estado en 2022.

El parlamentario de izquierda ha sido objeto de polémica a raíz de sus declaraciones en favor del matrimonio infantil, legal en el país de los 14 años en adelante. Durante un debate en el Congreso en torno a un proyecto de ley que buscaba prohibir esta práctica, el abogado llegó a afirmar que “las relaciones sexuales tempranas” contribuyen al “futuro psicológico de la mujer”.

Edgard Reymundo. Fuente: X

También a la izquierda del parlamento se ubica el sociólogo de 73 años Edgard Reymundo, quien supo ser alcalde del distrito de Chilca –en la región andina de Huancayo– durante la década de los 80 por la alianza Izquierda Unida.

Llegó al congreso como representante del partido de centro Unión por el Perú en el período 2006–2011, del que luego se distanció. Volvió al parlamento para el actual período legislativo junto al partido de izquierda Juntos por el Perú.

Agencias AFP y ANSA