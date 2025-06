Envían a prisión al ex “número tres” del PSOE por el caso de corrupción que salpica a Pedro Sánchez

MADRID.- Santos Cerdán, exdiputado socialista y hombre de confianza de Pedro Sánchez, fue detenido hoy por el Tribunal Supremo de España, una resolución de alto impacto político en la investigación por la trama de corrupción conocida como el caso Ábalos.

La justicia tomó la medida esta mañana, después de que Cerdán, exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se presentara en los tribunales para declarar como acusado por el supuesto arreglo de contratos de obra pública a cambio de millonarias comisiones ilegales.

El juez Leopoldo Puente dispuso la prisión preventiva al entender que el ex “número tres” del PSOE podía destruir pruebas, entorpecer la investigación o darse a la fuga si continuaba en libertad, indicaron fuentes judiciales.

La decisión se ejecutó luego de que Cerdán sólo accediera a responder las preguntas de su abogado. “Soy inocente. No me he llevado ni un euro”, dijo. Y aseguró que es víctima de una “persecución política” por haber acordado con los partidos vascos la última investidura de Sánchez.

La detención de Cerdán vuelve a darle visibilidad al caso de corrupción socialista y pone a Sánchez, otra vez, en la cornisa. Minutos después de conocida la noticia, el presidente español fue abordado por periodistas en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, que se realiza en Sevilla, y dijo que la justicia “ha hecho lo que tenía que hacer, ahora es el momento de que dirima la responsabilidad de Cerdán”.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al llegar a comparecer ante el Tribunal Supremo el 30 de junio de 2025 en Madrid Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Tanto Cerdán, el primer detenido en esta investigación, como otros implicados en el caso Ábalos, mantenían una estrecha relación con Sánchez. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y Cerdán fueron las personas que armaron la campaña interna dentro del PSOE que le permitió al economista llegar hasta la cúpula del partido para, luego, posicionarse como presidenciable. Cuando desembarcó en La Moncloa fueron recompensados con cargos públicos y, además, Ábalos, primero, y Cerdán, después, fueron designados como secretarios de organización del PSOE hasta que estalló el escándalo.

El juez Puente ubicó hoy a Cerdán como el líder de ese grupo que llevó adelante la trama de corrupción. El magistrado concluyó que fue Cerdán quien “introdujo primero a Koldo García, hombre de su entera confianza en ese momento, en el Ministerio de Transportes que José Luis Ábalos iba a dirigir, como se encargó también posteriormente de que se efectuaran los correspondientes nombramientos en el referido Ministerio, claves para la operativa diseñada, interesándose, además, de manera repetida, por las licitaciones proyectadas y por el devenir de determinadas adjudicaciones”, según declaraciones citadas por el diario El Mundo.

Reacciones opositoras y expectativa de aliados

Desde la oposición, Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, aseguró hoy que “la corrupción mantiene a Sánchez en el poder”, mediante un posteo en la red social X. “Antes, los españoles sabíamos que estaba acorralado por los escándalos: hoy lo sabe toda la ONU, reunida en Sevilla en medio de esta vergüenza”, agregó la dirigente del Partido Popular (PP).

La cúpula nacional del PP también expresó su satisfacción con la detención de Cerdán, pidió la renuncia de Sánchez y reclamó un adelanto de las elecciones nacionales. Sin embargo, descartaron la presentación de una moción de censura, el mecanismo constitucional que permite que el Congreso remueva a un presidente de gobierno. Sin los votos asegurados en el Congreso, desde el PP no quieren un intento fallido que pueda darle oxígeno a Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa conjunta con el secretario general de las Naciones Unidas durante la IV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación y Desarrollo, que se celebrará en Sevilla el 30 de junio de 2025 CRISTINA QUICLER - AFP

Las expectativas para las próximas horas están centradas en la reacción del gobierno socialista. Sus aliados ya le reclamaron a Sánchez en el Congreso que presente nuevas medidas en materia de transparencia. La Moncloa esperaba malas noticias para esta semana, ya sea por una decisión como la que ocurrió o por la filtración de nuevos audios en la investigación de la Guardia Civil que pudieran comprometer a otros miembros del PSOE en el caso Ábalos.

Por eso, la presentación de un paquete de medidas anticorrupción podría ser un señal del gobierno para descomprimir la presión de sus socios de izquierda, pero también los catalanes y vascos, que no quieren que el caso Ábalos los arrastre a ellos también y, así, puedan perder votos en sus propios distritos.

“Una persecución”

Cerdán llegó hasta los tribunales luego de que la Guardia Civil entregara al juez un informe en que detallaba su participación en un esquema de corrupción para cobrar comisiones a cambio de amañar contratos de obra pública. Las conversaciones que lo involucran son explícitas: hablan de “gestionar” 620.000 euros en sobornos. Pero el juez fue hoy más allá al detallar que las contraprestaciones económicas para el exdiputado socialista podrían superar los cinco millones de euros.

Cerdán negó ante el juez Puente haber cometido delito alguno, desconoció las escuchas telefónicas que lo implican y justificó algunos movimientos financieros y administrativos que están bajo la lupa de la justicia. Quien fuera hombre de confianza de Sánchez, aseguró que su implicación en el caso de corrupción es una consecuencia de que “no gusta un gobierno socialista, que ha hecho grandes avances y molesta a los poderes, por eso nos arrastran por el fango”.

El juez dispuso entonces la detención de Cerdán al interpretar que existen “notablísimos indicios” de que participó de la trama de corrupción. El exfuncionario, que será trasladado hoy mismo a la cárcel de Soto del Real (las afueras de Madrid), fue acusado por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Es el primer detenido del caso, pero podría no ser el último del caso de corrupción que vuelve a poner a prueba la resistencia de Sánchez.