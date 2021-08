Eran antivacunas, se contagiaron de coronavirus y antes de morir hicieron un desesperado pedido para sus hijos

Un matrimonio murió a causa de las complicaciones derivadas por el coronavirus, luego de declararse en contra de las vacunas. Lydia y Lawrence Rodríguez, de 42 y 49 años dejaron a cuatro hijos adolescentes y le pidieron a su prima que los jóvenes sean vacunados contra la enfermedad. El hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos, donde la pareja debió ser hospitalizada durante casi un mes por dificultades respiratorias como consecuencias del virus.

Según contó a los medios locales la prima de la mujer, Dottie Jones, Lydia y Lawrence eran “escépticos de las vacunas”, por lo que habían decidido no hacerlo. Sin embargo, minutos antes de ser intubada, le hizo el pedido especial para sus hijos.

“Ellos no creían en las vacunas. Tratabas de hablar con ellos al respecto y no les gustaba que tocaras el tema. No confiaban en las vacunas, supongo. Lydia estaría aquí con sus hijos ahora mismo si hubiese sido vacunada”, contó la mujer.

El matrimonio murió con aproximadamente dos semanas de diferencia. Lydia fue hospitalizada un mes antes de su fallecimiento, el lunes pasado, producto de las complicaciones propias del virus. Su marido, en tanto, murió el 2 de agosto por la infección del Covid-19.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, si bien la familia era escéptica a las vacunas, fueron cuidadosos desde que empezó la pandemia e intentaron tomar los recaudos correspondientes para evitar la infección. Por ejemplo, dijo Jones, siempre usaron barbijos y trataban de no salir mucho de su casa para evitar los contagios. “Estoy cansada de los comentarios de las personas antivacunas que está haciendo que muchos como mi prima y su familia no se vacunen”, agregó Jones.

Los hijos que dejó la pareja son mellizos de 18 años y dos hijos de 16 y 11 años, que ahora están al cuidado de Jones.

“Nos duele por los niños que dejaron. Por ellos, porque solo los queremos mejor y en casa. Por favor, vacúnense. Nuestro deseo es que ninguna otra familia tenga que soportar este escenario prevenible”, advirtió la mujer. Por otro lado, contó que los chicos también habían dado positivo en el hisopado por coronavirus, pero solo presentaron síntomas leves de la enfermedad.

La importancia de la vacuna contra el coronavirus, según los expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las vacunas son “una herramienta esencial” para ponerle fin al Covid-19, “ya que inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2” y “reducen el riesgo de que cause síntomas y tenga consecuencias para la salud”. Además, en su sitio oficial remarca que las vacunas permiten “proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades”.

En todo el mundo, los especialistas subrayan la importancia de tener un gran porcentaje de habitantes inoculados contra el coronavirus para lograr lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”. “Con una importante porción de la población vacunada, la circulación del virus baja y hay menos posibilidades de que mute”, explicó Juan Carlos Calvo, doctor en Química e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a LA NACION. Si la alta circulación persiste, existe el riesgo de que surjan nuevas variantes que no respondan a las vacunas, que fueron producidas sobre la base de la variante original. Por ahora, sin embargo, han demostrado ser efectivas para afrontar las cepas aparecidas en los últimos meses.

