Escándalo en el oficialismo chileno: renunció la presidenta de la Cámara baja luego de un chat filtrado con duras críticas a Boric

SANTIAGO, Chile.- La presidenta de la Cámara de diputados de Chile, la comunista Karol Cariola, presentó su renuncia al cargo luego de que en los últimos días se publicaran las durísimas críticas que dirigió al gobierno en un chat privado de 2022.

En un comunicado, Cariola habla de “una operación política y mediática” montada para desprestigiar su imagen pública y se refiere a su reciente maternidad y a la necesidad de recuperar “la serenidad y la concentración” para poder hacerse cargo de su primer hijo, Borja, nacido hace solo 13 días.

“Hoy necesito concentrar mis fuerzas en los cuidados de mi hijo Borja y en mi defensa ante esta injusticia e infamia. Les agradezco inmensamente todo el amor e innumerables muestras de apoyo y cariño que nos envían”, dice el comunicado.

Los chats filtrados a los medios habían sido obtenidos por la justicia en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, que llevó a incautar el teléfono de la diputada Cariola, en el que se hallaron los diálogos que mantuvo en 2022 con la ex alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler.

“Este gobierno es lo peor que nos ha pasado… estoy muy decepcionada del proyecto político… Puros costos para que otros se den gustitos… el P es una mierda de ser humano”, afirma Cariola en uno de los chats. “Es una m... de ser humano”.

En un posteo en X, Cariola afirmó que se arrepiente por sus comentarios en los chats, que ocurrieron “en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”.

El presidente Gabriel Boric desestimó que el episodio lleve a un quiebre de la alianza con el Partido Comunista, que es parte del oficialismo.

“Yo no me refiero así a mis aliados políticos”, dijo, pero agregó que le parecía improcedente “juzgar a alguien por una conversación privada”, afirmó el presidente, que sí criticó al Poder Judicial por las filtraciones. “Quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables”, sostuvo Boric.

En otra publicación en X, el presidente escribió: “Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos. Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací”.

Cariola había superado el pasado 11 de marzo una moción de censura que buscaba destituirla como presidenta de la Cámara, tras una votación que sorteó por 72 votos en contra, 52 a favor y una absteción.

Una vez finalizado el trámite, Cariola celebró levantando el puño izquierdo, una imagen que se viralizó rápidamente, junto a algunos cuestionamientos en redes sociales por haber llevado a su hijo recién nacido a la sesión en el recinto.

“Critican a Karol Cariola por defenderse, después de tener a su hijo Borja, mientras la atacan con saña”, escribió entonces el presidente Gabriel Boric en su cuenta en X, una vez conocida la derrota de la moción de censura.

“¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen”, destacó.

Cariola explicó a los periodistas que concurrió con su hijo “porque él no puede estar lejos de su madre, ya que es un bebé que se alimenta de lactancia materna exclusiva”.

En abril de 2024, Cariola se convirtió en la primera comunista en asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, de la que forma parte desde 2013.

Quedó envuelta en la polémica el día en que dio a luz, el 3 de marzo, cuando un juez autorizó el allanamiento a su domicilio y la incautación de su teléfono celular en el hospital, en el marco de una investigación por haber supuestamente favorecido a un empresario chino.

El abogado que la defiende, Juan Carlos Manríquez, anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por “violencia obstétrica”.

