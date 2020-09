Gérald Marie, presidente de Elite, una agencia muy reconocida en los años 80 y 90, fue acusado públicamente por tres modelos y una periodista

Gérald Marie, presidente de una reconocida agencia de modelos francesa, fue acusado de violación y abuso sexual por parte de cuatro mujeres. En la actualidad, el empresario del mundo de la moda dirige Oui Management en París, y anteriormente presidía Elite, una de las agencias más conocidas a nivel internacional en las décadas de los 80 y 90. Mientras las denunciantes esperan a que se sumen nuevos testimonios legales, Marie negó todas las acusaciones.

Los hechos habrían ocurrido 25 años atrás. Quienes presentaron la denuncia fueron una periodista británica que investigaba la explotación de la industria de la moda y tres modelos que formaban parte de Elite cuando tenían entre 17 y 20 años.

Carré Otis todavía era menor de edad cuando comenzó a trabajar en la agencia. Dio sus primeros pasos protagonizando campañas para grandes marcas internacionales como Calvin Klein y Guess Jeans. A sus 51 años, decidió denunciar a Marie por distintos episodios de violación de los que habría sido víctima bajo el paraguas de Elite.

Actualmente, Marie dirige Oui Management en Paris

"El abuso era parte de lo que uno esperaba en esos sets de agentes, fotógrafos, estilistas. Si no aceptaba, no trabajaba", escribió Otis en un estremecedor testimonio publicado en el diario británico The Sunday Times. "No puedo contar cuántas cartas, mails y llamadas telefónicas tengo de modelos y exmodelos diciendo lo mismo", expresó.

Jill Dodd fue otra de las modelos que, dos décadas y media más tarde, se refirió públicamente a lo ocurrido en la agencia. Dodd es estadounidense y tenía 20 años por aquel entonces. Fue reclutada para sumarse a la agencia de Marie en un casting de Los Ángeles, tras el cual aceptó viajar a París. En la capital francesa, según contó, era obligada a ir constantemente a fiestas en las que había "millonarios, todos hombres viejos y abusadores". Cada vez que pedía dejar de ir, recibía la misma respuesta de sus jefes: "Si no vas a las fiestas, no hay entrevistas".

La tercera de las denunciantes es Ebba Karlsson, quien sostuvo que Marie abusó sexualmente de ella en las oficinas parisinas de la agencia. En una historia similar a la de Dodd, Karlsson fue reclutada en Estocolmo. Según su testimonio, Marie la atacó sexualmente en una reunión que tuvo lugar en su despacho.

Además de las tres modelos, la periodista Lisa Brinkworth también aportó su testimonio a la causa. La mujer, que en esa época investigaba la industria de la moda desde una perspectiva de derecho laboral, acusó a Marie de abuso sexual. El episodio habría ocurrido en un club nocturno en Milán: según su relato, el presidente de Elite se acercó y frotó sus genitales contra su abdomen.

Marie negó todas las acusaciones. "No seria apropiado hacer comentarios sobre estas alegaciones, salvo dejar en claro que las niego categóricamente", manifestó.