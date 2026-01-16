Los dos golazos de Ousmane Dembélé para PSG en el triunfo contra Lille por la liga de Francia

Paris Saint-Germain disfruta de las delicias del último ganador del Balón de Oro para seguir dando pelea por el título de campeón de Francia. Ousmane Dembélé anotó dos golazos en el 3-0 de su equipo en el Parque de los Príncipes sobre Lille de este viernes, en el inicio de la jornada 18 de la Ligue 1. Juega poco, pero cuando lo hace deja su marca el futbolista que en Barcelona fue compañero de Lionel Messi.

Con la victoria, el conjunto parisino volvió a la cima de las posiciones, con 42 puntos, y le sacó provisoriamente dos de ventaja a Lens, que este sábado recibirá por la misma fecha a Auxerre, un rival que está en zona de descenso directo.

Dembélé silenció a los que dudaban de su clase en el Parque de los Príncipes; el delantero, que juega poco, anotó dos golazos en el 3-0 de PSG a Lille. Michel Euler - AP

El primer gol de Dembélé fue una definición exquisita antes de que pisara la medialuna. A los 12 minutos recibió de Vitinha, se perfiló al girar y ponerse de frente al arco con un mismo movimiento y sacó un remate de zurda con tanta precisión que la pelota dio en la base interna del palo derecho del arco del turco Berke Ozer y se metió. El número 10 abrió los brazos y salió corriendo a celebrar, de frente a los hinchas.

Tras el 1-0, PSG cedió en intensidad y eso tenía molesto a su entrenador, Luis Enrique, que incluso corría junto a la línea lateral para gritarles a sus dirigidos que presionaran. En ese contexto, el cuarto árbitro necesitó reclamarle que regresara a la posición que correspondía delante de su banco de suplentes. El DT español seguía a los gritos, que quizás haya repetido durante el descanso en el vestuario.

BOEEEEE, ¿ASÍ DEFINE EL BALÓN DE ORO CHICOS? Dembélé recibió de Vitinha y, de zurda, marcó el 1-0 de PSG sobre Lille.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GLK2ne7BUQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Su tranquilidad llegó en la segunda etapa, a partir de otra joya de Demebélé. A los 9 minutos, el jugador nacido en Vernon hace 28 años recibió de Desiré Doué en la medialuna y dio un par de pasos hacia el arco mientras dos defensores iban al cruce y el arquero achicaba. Su repentización resultó el prólogo de un desenlace brillante. Ousmane se frenó, enganchó hacia la izquierda, volvió a pisar el balón ante la llegada de otro oponente al que hizo pasar de largo y resolvió empalándo la pelota por encima del arquero, que volvió hacia atrás pero no logró impedir el 2-0. Incluso, Ozer terminó dentro del arco, contra la red, en su afán de evitarlo. Un lujo como para aplaudir de pie.

NO, NO TE VAS A CANSAR DE VERLO: ¡IMPRESIONANTE LO QUE FUE EL 2-0 DE DEMBÉLÉ EN PSG VS. LILLE!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IJ3QkacoHR — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Reemplazado por el portugués Gonçalo Ramos a 15 minutos del final, el goleador se retiró en medio de una ovación. PSG ya se encaminaba al triunfo y los fanáticos locales le hicieron notar que tenían muy presente que esos tres puntos estaban sustentados en su brillantez.

Ya en el tercer minuto agregado, ante un adversario que tenía poco tiempo la pelota, llegaba sin profundad y al que le costaba avanzar en el campo, Bradley Barcola sentenció la goleada con el sello que demandaba el DT. PSG presionó en la salida y el delantero, que había ingresado por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, robó el balón, quedó mano a mano con el arquero y definió.

En una temporada en la que tuvo poca continuidad por diversas lesiones, Dembélé participó en 10 de los 18 encuentros y no completó los 90 minutos en ninguna ocasión. Incluso, en cinco juegos no llegó a protagonizar media hora, tras comenzar en el banco de suplentes.

La estrella estaba en deuda con el equipo, ya que había señalado hasta ahora apenas tres goles en el torneo: dos a Toulouse, en el 6-3 de la tercera fecha, y uno a Paris FC, en la última jornada. Por la Champions League, incluso, sumó apenas un puñado de minutos en tres de los seis partidos de la etapa de grupos, con un gol en el 7-2 a Bayer Leverkusen.

Este viernes, Ousmane respondió con lo que los hinchas le reclamaban: presencia determinante en el campo y en la red. Dejó su huella como para cambiar algunas miradas de reojo por aplausos, otra vez.

