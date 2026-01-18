Estados Unidos pediría US$1000 millones a los países que integren el nuevo “Consejo de la Paz”

Mediante una carta dirigida a sus líderes, Donald Trump invitó a distintos países a integrar el nuevo “Consejo de la Paz”, un organismo internacional impulsado por EE.UU. que tendría el objetivo de asesorar al flamante comité palestino encargado de administrar en lo cotidiano la Franja de Gaza. Sin embargo, se dio a conocer un documento que acompañó a las invitaciones en donde se exigiría que los países que pretendan formar parte del Consejo deberían aportar US$1000 millones durante el primer año de vigencia del organismo para convertirse en miembros permanentes.

La información surge de lo que sería el “estatuto fundacional del Consejo”, que fue obtenido y difundido por el medio The Times of Israel. En el texto -que sería una versión preliminar- se establece que la “membresía ordinaria tiene una duración máxima de tres años”, pero introduce una excepción central para aquellos países que realicen “aportes extraordinarios”, pese a que se determina que los gastos del organismo serán financiados por “aportes voluntarios”.

“El período de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que aporten más de USD 1.000.000.000 en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año tras la entrada en vigor de la Carta”, señala el texto al que accedió el medio israelí y que replicaron Bloomberg y Reuters.

Donald Trump sería, a la vez, el presidente del Consejo y el representante de los Estados Unidos dentro del organismo (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

La carta precisa que la adhesión está limitada exclusivamente a Estados soberanos invitados por el presidente del organismo, o sea Donald Trump. “La membresía en la Junta de Paz está limitada a los Estados invitados a participar por el Presidente”, indica el artículo correspondiente, y aclara que cada país miembro estará representado en el órgano por su jefe de Estado.

En cuanto a su objetivo, el documento difundido por el medio israelí define al Consejo de la Paz como una “organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y promover una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”. Respecto a la forma en la que se podrán conseguir dichos objetivos el preámbulo del texto indica que es necesario “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

Javier Milei celebró que le haya llegado la invitación, como representante de la Argentina, para formar parte del Consejo (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En el artículo 3.2 del documento se señala que Trump será el representante de Estados Unidos y el presidente inaugural del Consejo de la Paz. Por lo tanto, tendrá facultades para seleccionar a los integrantes del Directorio Ejecutivo, vetar decisiones, remover Estados miembros y disponer la disolución del organismo. Además, se detalla que las decisiones se adoptarán por mayoría de los Estados Miembros “previa aprobación del Presidente”.

El texto establece que el Consejo de la Paz contará con personalidad jurídica internacional, lo que le permitirá celebrar contratos, administrar fondos públicos y privados y abrir cuentas bancarias. Además, señala que garantizará “el otorgamiento de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Para que la carta entre en vigor debe manifestarse la aceptación de tres Estados.

El presidente Javier Milei fue uno de los líderes invitados por Trump para integrar la Junta de la Paz y, a través de un posteo en X, el mandatario nacional celebró la convocatoria. “Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió el mandatario argentino, antes de que se conociera el pago que exigiría el organismo.

En el mismo mensaje, Milei afirmó que “la Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, y consideró “un honor” acompañar a Estados Unidos en esa iniciativa.

En la publicación, el Presidente adjuntó la carta de invitación enviada por la Casa Blanca, en la que se le indica que está habilitado a “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.