Cómo fue el choque de trenes en el sur de España: varios muertos y cientos de heridos

Un tren de alta velocidad de la empresa Iryo con 317 pasajeros que iba de Málaga a Madrid descarriló esta tarde en la localidad de Adamuz, en Córdoba, al sur de España, y se cruzó de vías, impactando contra un tren que hacía el recorrido inverso, con rumbo a Huelva. El desenlace fue catastrófico.

El último tren de Renfe iba con 187 pasajeros. El grave accidente dejó al menos diez muertos, más de cien heridos (25 de gravedad), y paralizó el sistema ferroviario en las últimas horas.

Según comunicó la Administración Ferroviaria de España (Adif) el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Puerta de Atocha “ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba el tren de LD AV 2384 Puerta de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado”.

“El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas”, escribió el ministro de Transporte de España, Oscar Puente.

El tren salió de Málaga a las 18:40 (hora española) y el choque en Adamuz se produjo una hora después, según informó el diario ABC, cuando los últimos tres vagones de la formación de alta velocidad descarrilaron y se cruzaron a las vías por donde venía un tren desde Puerta de Atocha, con dirección a Huelva, de Renfe.

El maquinista del tren Alvia que iba a Huelva, impactado por el tren de alta velocidad que venía en dirección contraria, es parte de la lista de víctimas fatales.

El accidente paralizó la actividad ferroviaria entre Málaga y Madrid.

El tren que descarriló pertenece a Iryo, un consorcio privado que opera formaciones de alta velocidad en España. El que venía en dirección contraria era un Alvia de la española Renfe, también de alta velocidad (llega a los 250 kilómetros por hora).

El descarrilamiento de los últimos vagones del Iryo no se sabe aún por qué se produjo. El ingeniero Jorge Trigueros en comunicación con la Televisión Española dijo que una posibilidad concreta del descarrilamiento de los últimos coches del tren que causó el accidente haya sido consecuencia de un problema mecánico en las ruedas.

La cronología:

Un tren de la empresa Iryo partió a las 18:40 (hora de España) desde la estación en Málaga con dirección a Puerta de Atocha.

A la altura de Adamoz, en Córdoba (sur de España), los últimos tres coches del tren de Iryo tuvieron un percance y descarrilaron.

La formación se cruzó de vías a alta velocidad e impactó contra otro tren, un Alvia de la empresa española Renfe, que hacía el recorrido Puerta de Atocha-Huelva.

El accidente fue a las 19:39 (hora de España).

En el tren de Iryo viajaban 317 personas y en Alvia 187 pasajeros.

Al menos diez son los muertos y cientos de heridos como consecuencia de la tragedia ferroviaria.