Una campaña promocional inoportuna de Ouigo tras el accidente ferroviario desata la polémica en España

La operadora francesa Ouigo quedó envuelta este lunes en una fuerte controversia en España luego de lanzar —y retirar pocas horas después— una campaña promocional que coincidió con la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. El episodio generó una ola de críticas en redes sociales y obligó a la compañía a pedir disculpas públicas y a revisar sus protocolos de comunicación.

Captura del mensaje de Ouigo

La campaña apelaba al llamado blue monday, popularizado como “el día más triste del año”, y ofrecía descuentos para viajar con el mensaje: “Haz que el día más triste del año sea mucho más alegre con una escapada”. La comunicación fue enviada mediante una notificación push a los teléfonos móviles de usuarios que tenían instalada la aplicación de Ouigo.

Sin embargo, la iniciativa coincidió con una de las jornadas más dolorosas para el sistema ferroviario español en más de una década. El domingo, a las 19.45 hora local, se produjo una colisión cerca de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga, cuando un tren del operador privado Iryo descarriló mientras cubría la ruta Málaga–Madrid con cerca de 300 personas a bordo e invadió la vía contraria, por la que circulaba un convoy de la compañía pública Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva con 184 pasajeros. El choque provocó el descarrilamiento de ambos trenes y un elevado número de víctimas.

Al Menos 39 Muertos Tras El Choque De Dos Trenes De Alta Velocidad En España

La coincidencia temporal entre la tragedia y el envío del mensaje promocional generó malestar inmediato entre los usuarios, muchos de los cuales expresaron su indignación en redes sociales por considerar el contenido inoportuno y carente de sensibilidad, en un momento en que el país seguía pendiente de las tareas de rescate y del balance de víctimas.

Ante la reacción negativa, Ouigo —que opera servicios de alta velocidad en España en competencia con Renfe e Iryo desde la liberalización del mercado ferroviario— reconoció el error y explicó que se trató de un mensaje automatizado. La compañía informó que la campaña fue retirada de inmediato. “Pedimos disculpas por el envío de esta comunicación, que ha sido retirada de forma inmediata”, señaló.

Horas más tarde, la empresa envió una segunda notificación a los usuarios que habían recibido el mensaje inicial. En ella, expresó su pesar por lo ocurrido: “Lamentamos profundamente el mensaje automatizado anterior. Te pedimos disculpas. Acompañamos en el dolor a las familias afectadas por el trágico accidente”. En un comunicado posterior, la operadora subrayó que este lunes solo quería “mostrar respeto y condolencias por el accidente ferroviario y acompañar en el sentimiento a las víctimas y a sus familias”.

El episodio se produjo en una jornada especialmente sensible para el sector ferroviario. Mientras avanzaban las investigaciones sobre el siniestro de Adamuz —con la identificación de posibles fallas en la infraestructura y un intenso debate público sobre la seguridad de la red—, las principales estaciones del país, como Atocha, en Madrid, amanecieron con servicios suspendidos, carteles de “cancelado” y cientos de pasajeros varados.