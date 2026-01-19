Un influencer republicano se infiltró en una marcha en contra de Trump y fue agredido por los manifestantes

Luego del episodio que terminó con una mujer abatida por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, se vio envuelta en decenas de manifestaciones contra la política de control migratorio de Donald Trump. En este marco, un influencer republicano se acercó a una de las protestas para intentar grabar un video, fue agredido y tuvo que irse del lugar.

Se trata de Jake Lang, un creador de contenido a favor del presidente estadounidense que había organizado una pequeña “contra marcha” antiislam, antisomalí y a favor de ICE en los alrededores. Además, compartió en sus redes sociales su intención de “quemar un Corán” en las escaleras del Ayuntamiento.

Sin embargo, su medida no fue bien recibida y, tal como muestran las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, el influencer de derecha tuvo que abandonar las inmediaciones en medio de agresiones, golpes e insultos.

La agresión que sufrió el youtuber estadounidense

En los videos, varias personas lo empujan para que se aleje de los grupos que se acercaron para manifestarse y Lang parece irse con moretones y rasguños en la cabeza e incluso un corte en la nuca.

En sus redes sociales, Lang compartió más videos del momento de la agresión y escribió: “Me acaba de linchar una turba antiblanca de liberales e inmigrantes ilegales. Ahora estoy en el hospital, me están poniendo grapas en el cráneo... ¡Casi me descuartizan en Minneapolis! Jacob Frey [alcalde de Minneapolis] hizo que los agentes de la policía de Minneapolis se retiraran para poder ver cómo me comían en directo por televisión nacional. ¡Presidente Trump, que llegue la Guardia Nacional! ¡Están linchando a cristianos blancos en las calles!“.

Tal como consignó la CNN, Lang es uno de los acusados ​​por el asalto en el Capitolio del 6 de enero de 2021 a quienes el presidente Trump concedió el indulto. También había estado involucrado en la agresión a un agente con un bate de béisbol, casis de alteración del orden público y otros delitos menores. Ahora, Lang se postula para el Senado de Estados Unidos en Florida.

Lang tuvo que huir del lugar tras tratar de infiltrarse en la marcha en contra del ICE. Incluso una mujer que pasaba por las inmediaciones relató cómo lo ayudó a alejarse en su propio automóvil. “Nos detuvimos y, de repente, este hombre ensangrentado que nunca había visto antes se acercó a nuestro auto y nos rogó que lo dejáramos entrar. Como si necesitara ayuda”, relató una mujer llamada Daye a FOX News.

Tras dejarlo entrar, dijo que una gran multitud rodeó su vehículo, continuó atacándolo y abrieron las puertas traseras del auto para patear a Lang. Solo pudieron avanzar dos cuadras antes de decidiera no seguir adelante.

“No apoyo el tipo de hombre que es”, dijo Daye y recordó: “Lo único que decía era que Trump le salvó la vida y que era ‘un chico malo’. Y creo que es lo más vergonzoso que escuché decir en mi vida”.

El Departamento de Policía de Minneapolis dijo en una declaración al medio estadounidense CNN que no se presentaron informes oficiales ante la policía sobre lesiones o agresiones de parte de Lang, aunque sí afirmaron que están al tanto de las publicaciones en las redes sociales sobre el incidente.

Reacciones locales

Este incidente no sólo generó repercusiones dentro del arco político de Estados Unidos, sino que también llegó hasta la Argentina. La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, contestó a una publicación que bromeaba sobre la agresión al influencer republicano y lo comparó con lo que sucede en el país.

La crítica de Lilia Lemoine. X

“Por este tipo de violencia que encima festejan es que perdieron en la Argentina; cada vez menos gente los vota y menos gente los quiere. Y no solo por ser violentos y cobardes, sino por festejar la violencia y la cobardía”, consideró y diferenció: “En cambio, la gente de bien ama a Milei y está conforme con el gobierno libertario. ¡Sigan así!¡Es más fácil para nosotros!“.