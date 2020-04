Mark Levine utilizó su cuenta de Twitter para comunicar la medida que luego resultó desmentida Crédito: Domitila Dellacha

NUEVA YORK.- Las medidas que buscan contener el avance del coronavirus en Nueva York han -sin dudas- dado un giro lúgubre. Después de que se conociera la compra de camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos de los fallecidos, el concejal Mark Levine anunció que se podrían utilizar terrenos de los parques la ciudad para enterrar a las víctimas del Covid-19 y desató un escándalo.

Si bien se trata de lo que ha llamado un plan de contingencia, la noticia alteró más de un ánimo. En medio de un clima de estrés generalizado, LA NACION se comunicó con Aja Worthy-Davis, funcionara de la Oficina del Médico Forense (OCME, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York, quien dio detalles sobre la medida.

Según Worthy-Davis, el gobierno de la Ciudad no ha evaluado poner en acción un objetivo de esa naturaleza. " Es muy probable que el concejal [Mark] Levine se haya referido a uno de los posibles escenarios ante esta crisis, pero no es nada que se haya hablado hasta ahora", dijo la mujer.

Este medio tuvo acceso al manual que lleva el nombre "Ola de Fatalidades de Incidentes Biológicos: Plan para el Manejo de Muertes Dentro y Fuera del Hospital" . El documento de casi 700 páginas es un producto realizado por la jefa médico forense de la Gran Manzana, la doctora Barbara A. Sampson, y establece los procedimientos y pasos a tener en cuenta en una crisis sanitaria como la de ahora.

De acuerdo al documento, la estrategia que significa enterrar gente temporalmente en predios de la ciudad requiere la aprobación conjunta de la OCME y de la Alcaldía . Además, sólo se daría si se registraran "retrasos extremos en el procesamiento postmortem" de los cuerpos de las víctimas.

El plan que evalúa escenarios catastróficos tiene a Hart Island como lugar seleccionado para entierros temporales . Se trata de una isla ubicada en la zona del Bronx donde hace más de 150 años el Departamento de Correcciones (responsable de la custodia, el control y la atención de la población encarcelada de la ciudad de Nueva York) realiza entierros. Los cuerpos allí son de personas que al momento de su muerte no fueron identificados, o de quienes no tenían dinero para pagar un entierro en otro lugar.

Según el documento diseñado por Sampson, en caso de que el sistema se vea sobrepasado, la OCME generaría un manifiesto de las personas fallecidas y se ocuparía de coordinar el traslado de las víctimas fatales a la isla, donde serían enterradas temporariamente.

Si el espacio para esos entierros en Hart Island se ve maximizado, recién ahí la OCME -en concordancia con la Alcaldía de Nueva York- podría solicitar comprar espacios para entierros temporales.

En ningún punto el documento al que accedió LA NACION se aclara en particular la posibilidad de usar los parques de Nueva York como espacios para enterrar cuerpos .

Un confuso episodio

Ayer, en una serie de tuits, el concejal de la ciudad de Nueva York Mark Levine generó un escándalo al detallar que la ciudad cavaría trincheras para enterrar diez ataúdes en línea en un parque de la Gran Manzana . "Pronto comenzaremos los 'entierros temporales'", escribió el funcionario, y añadió: "Esto probablemente se hará mediante el uso de un parque de Nueva York".

Los datos revelados por Levine generaron sorpresa y malestar. En su diaria conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad Bill de Blasio aclaró que todavía no se ha decidido avanzar con este tipo de entierros , aunque señaló que la idea permanece como opción dada la lucha diaria a la que se enfrentan las morgues por el aumento de muertes generadas en esta crisis sanitaria.

"Si necesitáramos hacer entierros temporales para superar esta crisis y luego trabajar con cada familia para hacer los arreglos apropiados, tenemos la capacidad de hacerlo", dijo De Blasio a la prensa.

Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo dijo desconocer el plan proyectado por Levine, quien se desempeña como presidente del comité de Salud en el Concejo de la Ciudad. "No he escuchado nada al respecto", dijo el mandatario estatal. "He escuchado muchos rumores salvajes, pero no he escuchado nada sobre la ciudad enterrando gente en los parques", añadió.

Después de detenerse para preguntarle a su equipo de trabajo por si habían escuchado algo al respecto, Cuomo reiteró: "Ayer hablé con la ciudad de Nueva York. No he escuchado que esto sea un problema".

Entrada la noche del lunes, el concejal Levine anunció vía Twitter que -por decisión de las autoridades de la Ciudad- no habrá entierros en los parques de la Gran Manzana. "De necesitarse un espacio para entierros temporales, el lugar será Hart Island", subrayó.

Al recibir cientes de consultas de usuarios y vecinos enojados por sus comentarios, Levine sostuvo que hacen "un mal servicio público al dejar este tema envuelto en misterio". Y añadió: "El público debe saber cómo estamos lidiando con esta crisis y que estamos preparados para lo peor, mientras seguimos esperando y rezando para que lo peor no suceda".

Este medio intentó comunicarse con el concejal Levine, pero no obtuvo respuesta.

La noticia se dio días después de que el gobierno de la ciudad anunciara la compra y puesta en funcionamiento de 45 camiones refrigerados como espacios para el almacenamiento de cuerpos.

Nueva York, con más de 130 mil casos confirmado de coronavirus y al menos 4700 personas fallecidas, es el epicentro de infectados en Estados Unidos. Ayer, el gobernador Cuomo anunció que el estado se mantendrá "en pausa" por las próximas dos semanas, lo que significa que todas los establecimientos educativos y todos los comercios no esenciales permanecerán cerrados. El mandatario estatal también anunció una multa de hasta mil dólares para quienes violen el distanciamiento social de dos metros.